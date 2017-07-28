Назаров проведет два дня на севере Омской области

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 28 июля, губернатор Омской области Виктор Назаров побывает в Седельниково, где оценит ход подготовки к проведению празднику Севера 2018 года. Глава региона побывает в районной котельной и проведет личный прием граждан.

Вечером Назаров отправится в Тарский район, где побывает на площадке реконструкции Спасского собора. 29 июля губернатор примет участие в праздновании 423-летия Тары и обсудит перспективу празднования 425-летия города и 90-летия района.