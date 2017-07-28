Выборы главы Каслей могут отменить
Горсуд обязал комиссию рассмотреть заявление о допуске к конкурсе одного из отвергнутых кандидатов. Отметим, в конце июня Совет депутатов уже избрал главой Каслей Екатерину Васенину.
Горсуд обязал комиссию рассмотреть заявление о допуске к конкурсе одного из отвергнутых кандидатов. Отметим, в конце июня Совет депутатов уже избрал главой Каслей Екатерину Васенину.
Каслинский горсуд (Челябинская область) признал незаконным и отменил решение комиссии по отбору кандидатов на должность главы поселения об отказе в допуске к участию в конкурсе заместителя главы района Вячеслава Горобца, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации консультанта суда Юрия Лебединского, соответствующее решение было принято 27 июля.
«Суд обязал конкурсную комиссию повторно рассмотреть заявление кандидата о его допуске к участию в конкурсе», — сказал он, добавив, что решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Напомним, 28 июня Совет депутатов Каслинского городского поселения утвердил в должности главы Екатерину Васенину, а своим председателем избрал Александра Егорова.
Таким образом, если Челябинский областной суд утвердит решение горсуда по жалобе Горобца, то выборы главы поселения могут отменить.
Весной 2017 года подал в отставку глава Каслей Юрий Скулыбердин, а в июне вслед за ним ушел и председатель горсовета Михаил Ахлюстин. На место Скулыбердина, помимо Васениной и Егорова, претендовали замглавы города Дмитрий Дерябин, замглавы района Вячеслав Горобец и директор ОАО «КРУИКХ» Олег Тарасов. Последний снял свою кандидатуру еще до технического этапа конкурса, Дерябину конкурсная комиссия отказала 26 июня, Горобец не был допущен в финал