Выборы главы Каслей могут отменить

Каслинский горсуд (Челябинская область) признал незаконным и отменил решение комиссии по отбору кандидатов на должность главы поселения об отказе в допуске к участию в конкурсе заместителя главы района Вячеслава Горобца, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации консультанта суда Юрия Лебединского, соответствующее решение было принято 27 июля.

«Суд обязал конкурсную комиссию повторно рассмотреть заявление кандидата о его допуске к участию в конкурсе», — сказал он, добавив, что решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, 28 июня Совет депутатов Каслинского городского поселения утвердил в должности главы Екатерину Васенину, а своим председателем избрал Александра Егорова.

Таким образом, если Челябинский областной суд утвердит решение горсуда по жалобе Горобца, то выборы главы поселения могут отменить.