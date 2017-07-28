Задание на лето
Борис Грызлов о плане экономического роста, готовящемся «Единой Россией».
Борис Грызлов о плане экономического роста, готовящемся «Единой Россией».
Председатель высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов в статье для «Ъ» рассказал о программе стимулирования экономического роста, над которой работает сейчас одна из рабочих групп высшего совета партии. По его мнению, для быстрой реализации потенциала роста экономики и благосостояния населения следует «применить новые подходы и выравнять
Политический сезон 2017−2018 годов станет исключительно ответственным периодом в жизни нашего государства. Причиной тому не только президентские выборы марта 2018 года, но и необходимость перехода
Все мы понимаем, что надо обеспечить устойчивое развитие, планируя его на длительный период, — по крайней мере до 2030 года. Вчера стояла задача сохранить страну в очень жестком, как мы увидели, мире, обеспечить финансовую устойчивость, создать плацдарм для движения вперед. Сегодня стоит задача создать и сделать реальностью образ будущего. Образ, привлекательный и для старших, и для молодых поколений, которым это будущее предстоит формировать.
Для решения поставленных задач созрело множество предпосылок. Они формировались с начала XXI века: на стадии быстрого экономического роста в 2000—2008 годах, на этапе преодоления последствий мирового финансового кризиса в 2009—2010 годах, в период восстановительного роста в 2011—2013 годах и, наконец, с 2014 года — года возвращения Крыма, обретения новой уверенности в будущем России как великой державы.
Мы продемонстрировали себе и всему миру устойчивость нашей экономики и политической системы, умение реализовывать беспрецедентные проекты, добиваться поставленных целей, противостоять любому давлению и угрозам. Страна выходит на траекторию роста — однако ни темпы, ни качественные параметры этого роста, его отдача для людей пока не могут нас удовлетворить. Необходимо сделать гораздо больше.
Благосостояние: миссия и цель
В начале этого года, реализуя программу «Единой России», высший совет партии, призванный определять партийную стратегию, создал рабочие группы, поручив им выработку предложений к стратегии развития страны. Они должны быть представлены обществу и государству, в том числе в форме докладов по конкретным направлениям.
Одним из направлений мы обозначили «Благосостояние и
Ключевым понятием выстраиваемого сегодня будущего является слово «благосостояние» — и как цель, и как средство устойчивого и успешного развития страны. Благодаря последовательной реализации курса Владимира Путина есть возможность обеспечить действительное благосостояние российского народа. При этом мы отдаем себе отчет в том, что Россию массового народного благосостояния еще только предстоит создать.
Участники работы отмечают, что миссия российского государства — духовное и материальное благосостояние многонационального российского народа. Внешняя миссия российского государства — обеспечить общемировые условия этого благосостояния. А для этого обеспечить устойчивое развитие человечества во взаимосвязанном мире, совместить технологический и социальный прогресс с уважением вековых ценностей традиционных вероисповеданий народов России, построенных на их основе норм гуманизма.
Мы убеждены, что на пути к этой цели мы не должны допускать никакой революционной ломки. Столетие назад попытка разрушить «все до основания» дорого обошлась народу нашей страны. Также нам не стоит надеяться на
В поисках справедливых соотношений
Настала пора осознать взаимозависимость ряда
Мы должны обеспечить плановую коррекцию ряда
Крайне важно начать выравнивать межрегиональные соотношения. Стратегической задачей государственной
Нерешенность этой задачи породит усугубление перенаселенности крупнейших агломераций с усилением вытекающих проблем, снижение качества жизни в них с одновременным «вымыванием» населения и производительных сил с прочих территорий Российской Федерации. Усилится риск порочного круга, при котором концентрация финансов и хозяйственной деятельности в столицах приводит к усилению «центростремительной» миграции,
И далее с обострением обозначенных тенденций, что в конечном итоге будет приводить к неиспользованию экономического потенциала российских регионов, уменьшению темпов экономического роста и опасному снижению глобальной конкурентоспособности страны. Дополнительным следствием будет увеличение пространств «вахтового освоения», опустение российских земель. Этого допускать нельзя.
И значит, особого внимания требуют инициативы в сфере территориального развития. Среди них — изменение методики распределения межбюджетных трансфертов, в том числе через усиление стимулов у субъектов федерации наращивать собственные доходы, что мы прописали в нашей партийной программе. Одна из обсуждаемых мер: оставлять регионам половину или более от прироста собранных на их территориях доходов, идущих на федеральный уровень бюджетной системы, взяв за базу, например, 2016 год.
Благосостояние — показатель интегральный
Благосостояние и
Пока отмечу лишь отдельные из обсуждаемых предложений. Так, может быть полезно, используя возможности современных коммуникационных технологий, создать эталонные сертифицированные государством электронные курсы по школьным предметам, дисциплинам техникумов и вузов. Это послужило бы не только обучающимся, но и самим педагогам. Необходимо задать высокую планку обучения и четко показать, что государство считает образцом. Пусть это будет несколько курсов по каждому предмету, а преподаватели выбирают наиболее подходящие образцы. Выравнивание качества обучения тоже элемент восстановления справедливости.
В области связи и коммуникаций Россия сделала за последние годы огромный рывок вперед и нарастила возможности цифровизации экономики и государственных услуг. Однако есть вещи, которые «цифровизировать» не получится. Ту же перевозку обычных материальных товаров, перемещение людей, пассажиропоток.
Да, интернет способен значительно сократить маятниковые миграции и создать миллионы надомных рабочих мест. Но необходимость развития современной транспортной, в частности, автодорожной инфраструктуры в такой протяженной стране он не снимет. И уже строительство дорог само по себе даст стимул многим производствам и мультипликативный эффект. А когда дороги заработают, эффект еще более возрастет. Ведь не секрет, что часть продукции, производимой в России, внутренне и внешне неконкурентоспособна лишь по логистическим причинам.
Разумеется, работа не исчерпывается перечисленными темами. Члены высшего совета «Единой России» дали себе важное задание на лето. Результаты рабочая группа планирует представить в конце сентября — начале октября. Мы исходим из того, что это необходимо для создания образа будущего, а значит, и его воплощения в жизнь.