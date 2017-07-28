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08:40 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Задание на лето

Борис Грызлов о плане экономического роста, готовящемся «Единой Россией».

Источник: РИА "Новости"

Председатель высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов в статье для «Ъ» рассказал о программе стимулирования экономического роста, над которой работает сейчас одна из рабочих групп высшего совета партии. По его мнению, для быстрой реализации потенциала роста экономики и благосостояния населения следует «применить новые подходы и выравнять социально-экономические соотношения» в РФ.

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Политический сезон 2017−2018 годов станет исключительно ответственным периодом в жизни нашего государства. Причиной тому не только президентские выборы марта 2018 года, но и необходимость перехода социально-экономической системы страны в новое качество. Качество, которое сможет гарантировать экономический рост темпами выше среднемировых и подъем благосостояния российских граждан.

Все мы понимаем, что надо обеспечить устойчивое развитие, планируя его на длительный период, — по крайней мере до 2030 года. Вчера стояла задача сохранить страну в очень жестком, как мы увидели, мире, обеспечить финансовую устойчивость, создать плацдарм для движения вперед. Сегодня стоит задача создать и сделать реальностью образ будущего. Образ, привлекательный и для старших, и для молодых поколений, которым это будущее предстоит формировать.

Для решения поставленных задач созрело множество предпосылок. Они формировались с начала XXI века: на стадии быстрого экономического роста в 2000—2008 годах, на этапе преодоления последствий мирового финансового кризиса в 2009—2010 годах, в период восстановительного роста в 2011—2013 годах и, наконец, с 2014 года — года возвращения Крыма, обретения новой уверенности в будущем России как великой державы.

Мы продемонстрировали себе и всему миру устойчивость нашей экономики и политической системы, умение реализовывать беспрецедентные проекты, добиваться поставленных целей, противостоять любому давлению и угрозам. Страна выходит на траекторию роста — однако ни темпы, ни качественные параметры этого роста, его отдача для людей пока не могут нас удовлетворить. Необходимо сделать гораздо больше.

Благосостояние: миссия и цель

В начале этого года, реализуя программу «Единой России», высший совет партии, призванный определять партийную стратегию, создал рабочие группы, поручив им выработку предложений к стратегии развития страны. Они должны быть представлены обществу и государству, в том числе в форме докладов по конкретным направлениям.

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Одним из направлений мы обозначили «Благосостояние и социально-экономическое развитие». Это одна из трех рабочих групп — наряду с группами по вопросам реализации внешней политики и государственно-политического строительства. И она призвана сформулировать подходы к этой важнейшей теме, развивающие нашу предвыборную программу — а значит, обязательства партии перед гражданами России.

Ключевым понятием выстраиваемого сегодня будущего является слово «благосостояние» — и как цель, и как средство устойчивого и успешного развития страны. Благодаря последовательной реализации курса Владимира Путина есть возможность обеспечить действительное благосостояние российского народа. При этом мы отдаем себе отчет в том, что Россию массового народного благосостояния еще только предстоит создать.

Участники работы отмечают, что миссия российского государства — духовное и материальное благосостояние многонационального российского народа. Внешняя миссия российского государства — обеспечить общемировые условия этого благосостояния. А для этого обеспечить устойчивое развитие человечества во взаимосвязанном мире, совместить технологический и социальный прогресс с уважением вековых ценностей традиционных вероисповеданий народов России, построенных на их основе норм гуманизма.

Мы убеждены, что на пути к этой цели мы не должны допускать никакой революционной ломки. Столетие назад попытка разрушить «все до основания» дорого обошлась народу нашей страны. Также нам не стоит надеяться на какое-то всеохватывающее учение, которое быстро решит все имеющиеся проблемы. «Единая Россия», как и большинство нашего общества, предпочитает последовательные и системные преобразования в социально-экономическом устройстве страны. И целый ряд таких преобразований остро назрел.

В поисках справедливых соотношений

Настала пора осознать взаимозависимость ряда социально-экономических факторов и их восприятие обществом, выравнять определенные перекосы, сложившиеся в стране, преодолеть элементы необоснованного неравенства.

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Мы должны обеспечить плановую коррекцию ряда социально-экономических соотношений, чтобы граждане знали, что их ждет в социальной сфере через 10, 20, 30 лет, могли уверенно строить свою жизнь, жизнь своей семьи. Возможно, есть смысл перейти к планированию таких, например, показателей, как соотношение среднедушевого дохода к цене квадратного метра типового жилья, к планированию покупательной способности зарплат к базовым товарам и услугам.

Крайне важно начать выравнивать межрегиональные соотношения. Стратегической задачей государственной бюджетно-налоговой политики на ближайшие годы является выравнивание условий жизни в регионах федерации, сближение стандартов жизни людей на территориях (с перспективой перехода к единым стандартам), повсеместное повышение уровня и качества жизни, поддержание имеющейся и строительство новой современной хозяйственной и жилищной, транспортной и энергетической инфраструктуры.

Нерешенность этой задачи породит усугубление перенаселенности крупнейших агломераций с усилением вытекающих проблем, снижение качества жизни в них с одновременным «вымыванием» населения и производительных сил с прочих территорий Российской Федерации. Усилится риск порочного круга, при котором концентрация финансов и хозяйственной деятельности в столицах приводит к усилению «центростремительной» миграции, финансово-хозяйственному и демографическому оголению территорий, которые в свою очередь будут усиливать ту же «центростремительную» миграцию.

И далее с обострением обозначенных тенденций, что в конечном итоге будет приводить к неиспользованию экономического потенциала российских регионов, уменьшению темпов экономического роста и опасному снижению глобальной конкурентоспособности страны. Дополнительным следствием будет увеличение пространств «вахтового освоения», опустение российских земель. Этого допускать нельзя.

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И значит, особого внимания требуют инициативы в сфере территориального развития. Среди них — изменение методики распределения межбюджетных трансфертов, в том числе через усиление стимулов у субъектов федерации наращивать собственные доходы, что мы прописали в нашей партийной программе. Одна из обсуждаемых мер: оставлять регионам половину или более от прироста собранных на их территориях доходов, идущих на федеральный уровень бюджетной системы, взяв за базу, например, 2016 год.

Благосостояние — показатель интегральный
Благосостояние и социально-экономическое развитие — многогранная тема. Благосостояние не определяется одними только материальными факторами. Оно определяется качеством, комфортом, содержательностью жизни, доступом к современному образованию и здравоохранению. Но в равной степени оно определяется и качеством рабочих мест, возможностями получения необходимой квалификации и возможностями ее повышения.

Пока отмечу лишь отдельные из обсуждаемых предложений. Так, может быть полезно, используя возможности современных коммуникационных технологий, создать эталонные сертифицированные государством электронные курсы по школьным предметам, дисциплинам техникумов и вузов. Это послужило бы не только обучающимся, но и самим педагогам. Необходимо задать высокую планку обучения и четко показать, что государство считает образцом. Пусть это будет несколько курсов по каждому предмету, а преподаватели выбирают наиболее подходящие образцы. Выравнивание качества обучения тоже элемент восстановления справедливости.

В области связи и коммуникаций Россия сделала за последние годы огромный рывок вперед и нарастила возможности цифровизации экономики и государственных услуг. Однако есть вещи, которые «цифровизировать» не получится. Ту же перевозку обычных материальных товаров, перемещение людей, пассажиропоток.

Да, интернет способен значительно сократить маятниковые миграции и создать миллионы надомных рабочих мест. Но необходимость развития современной транспортной, в частности, автодорожной инфраструктуры в такой протяженной стране он не снимет. И уже строительство дорог само по себе даст стимул многим производствам и мультипликативный эффект. А когда дороги заработают, эффект еще более возрастет. Ведь не секрет, что часть продукции, производимой в России, внутренне и внешне неконкурентоспособна лишь по логистическим причинам.

Разумеется, работа не исчерпывается перечисленными темами. Члены высшего совета «Единой России» дали себе важное задание на лето. Результаты рабочая группа планирует представить в конце сентября — начале октября. Мы исходим из того, что это необходимо для создания образа будущего, а значит, и его воплощения в жизнь.

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