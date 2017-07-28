Медведев подписал расширение границ ТОР «Надеждинская» в Приморье

Источник: РИА Новости

«В границы ТОР “Надеждинская” включены два земельных участка, расположенные во Владивостокском городском округе Приморского края», — говорится в сообщении.

«На этих земельных участках будет реализован инвестиционный проект ООО “Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус” по созданию и модернизации мощностей промышленного производства моторных транспортных средств и двигателей Mazda семейства SkyActiv-G, включая их сборку и механообработку базового компонента двигателя», — поясняется в сообщении.

Отмечается, что расширение ТОР «Надеждинская» обеспечит создание новых рабочих мест и привлечёт более 3 миллиардов рублей частных инвестиций. А совокупные поступления в консолидированный бюджет от налогов и сборов с учетом налоговых льгот за период 2017—2026 годов прогнозируются в объеме более 11 миллиардов рублей.

Также предполагается, что принятые решения позволят начать производство новых моделей бренда Mazda, а также углубить локализацию производства через организацию производства двигателей.