Олег Хараськин и Константин Окунев не прошли проверку подписей в крайизбиркоме

У остальных двух кандидатов они были либо дублирующими, либо их оказалось недостаточно.

Так, представитель партии «Великое Отечество» Олег Хараськин представил в избирком 245 подписей, среди которых 53 — муниципального уровня из 36 муниципалитетов. В ходе проверки были выявлены четыре подписи муниципальных депутатов, совпадающие с другими кандидатами. В итоге у Хараськина была засчитана 241 подпись, из них 49 муниципального уровня, которые были собраны в 32 муниципальных образованиях. Для того, чтобы кандидат прошёл проверку карйизбиркома, необходимо было собрать подписи в 36 муниципалитетах.

Олег Хараськин в соцсети сообщил, что трое депутатов утверждают, что не ставили подписи за Андрея Степанова. Представитель Олега Хараськина сообщил, что по итогам решения крайизбиркома, скорее всего, будет инициирована проверка.

«При необходимости подадим в суд», — пояснил он.

Политолог и член общественного консультативного совета при крайизбиркоме Виталий Ковин на своей странице в Facebook написал:

«Андрей Степанов фактически выступил в роли “киллера” Олега Хараськина. Четыре “сдвоенные” подписи мундепутатов районного уровня в пользу “патриота”. В результате Хараськин не выполнил “территориальную квоту” в 36 районов».

У представителя партии «Города России» Константина Окунева было собрано всего 27 из 234 подписей, необходимых для регистрации. По итогам работы комиссии они были признаны достоверными, но недостаточными для участия в выборах.

Три дублирующие подписи были выявлены и у представительницы КПРФ Ирины Филатовой. Таким образом, у неё было засчитано 242 подписи из 245 представленных. Из них 52 муниципального уровня. Подписи собраны в 39 муниципалитетах, что соответствует территориальной квоте.

У Олега Постникова, идущего на выборы от ЛДПР, во время проверки были обнаружены шесть подписей, совпадающих с другими кандидатами. Таким образом, у Постникова засчитано 238 подписей. Из них 52 муниципального уровня, собранные в 42 муниципальных образованиях.

У остальных кандидатов: справедливоросса Владимира Аликина, представителя «Единой России» Максима Решетникова и выдвиженца от «Патриотов России» Андрея Степанова все 245 подписей признаны достоверными.