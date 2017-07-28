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09:18 (мск), источник: NewsKo

Олег Хараськин и Константин Окунев не прошли проверку подписей в крайизбиркоме

Как сообщает крайизбирком, в четверг, 27 июля, комиссия проанализировала подписи, представленные кандидатами на участие в выборах губернатора Пермского края, и пришла к выводу, что у пяти из семи они подлинные и соответствуют необходимому минимуму.

У остальных двух кандидатов они были либо дублирующими, либо их оказалось недостаточно.

Так, представитель партии «Великое Отечество» Олег Хараськин представил в избирком 245 подписей, среди которых 53 — муниципального уровня из 36 муниципалитетов. В ходе проверки были выявлены четыре подписи муниципальных депутатов, совпадающие с другими кандидатами. В итоге у Хараськина была засчитана 241 подпись, из них 49 муниципального уровня, которые были собраны в 32 муниципальных образованиях. Для того, чтобы кандидат прошёл проверку карйизбиркома, необходимо было собрать подписи в 36 муниципалитетах.

Олег Хараськин в соцсети сообщил, что трое депутатов утверждают, что не ставили подписи за Андрея Степанова. Представитель Олега Хараськина сообщил, что по итогам решения крайизбиркома, скорее всего, будет инициирована проверка.

«При необходимости подадим в суд», — пояснил он.

Политолог и член общественного консультативного совета при крайизбиркоме Виталий Ковин на своей странице в Facebook написал:

«Андрей Степанов фактически выступил в роли “киллера” Олега Хараськина. Четыре “сдвоенные” подписи мундепутатов районного уровня в пользу “патриота”. В результате Хараськин не выполнил “территориальную квоту” в 36 районов».

У представителя партии «Города России» Константина Окунева было собрано всего 27 из 234 подписей, необходимых для регистрации. По итогам работы комиссии они были признаны достоверными, но недостаточными для участия в выборах.

Три дублирующие подписи были выявлены и у представительницы КПРФ Ирины Филатовой. Таким образом, у неё было засчитано 242 подписи из 245 представленных. Из них 52 муниципального уровня. Подписи собраны в 39 муниципалитетах, что соответствует территориальной квоте.

У Олега Постникова, идущего на выборы от ЛДПР, во время проверки были обнаружены шесть подписей, совпадающих с другими кандидатами. Таким образом, у Постникова засчитано 238 подписей. Из них 52 муниципального уровня, собранные в 42 муниципальных образованиях.

У остальных кандидатов: справедливоросса Владимира Аликина, представителя «Единой России» Максима Решетникова и выдвиженца от «Патриотов России» Андрея Степанова все 245 подписей признаны достоверными.

Окончательное решение о том, будет ли допущен кандидат до выборов в сентябре, краевая избирательная комиссия примет в течение 10 дней (до 5 августа).

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