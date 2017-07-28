Замминистра обороны РФ Юрий Борисов посетил самарское ПАО «Кузнецов»

Источник: mil.ru

Ключевыми вопросами для обсуждения стали ремонтная программа по силовым установкам для самолетов дальней авиации ВКС РФ и постановка на серийное производство двигателя НК-32 серии 02. Гости предприятия посетили цех, на стапелях которого ведется сборка установочной серии вновь изготовленных двигателей НК-32 серии 02.

Были заслушаны доклады о динамике сборки и состоянии комплектации изделий. Делегация минобороны и минпромторга осмотрела испытательный стенд № 1, где в конце 2016 года завершились строительно-монтажные работы. Представители заказчика оценили готовность стенда к проведению квалификационных испытаний новых изделий.

Ключевыми вопросами для обсуждения стали ремонтная программа по силовым установкам для самолетов дальней авиации.

Подводя итоги визита, замминистра обороны РФ Юрий Борисов отметил: «Выполнение контрактных обязательств “Кузнецовым” обеспечит своевременную поставку силовой установки для Ту-160, который должен подняться в небо уже в первом квартале 2018 года. Мы сознаем, что восстановление производства такого двигателя как НК-32 серии 02- дело непростое. У предприятия были проблемы и с квалифицированными специалистами, и с оборудованием. Но сейчас практически все препятствия устранены и работы вошли в запланированный график».