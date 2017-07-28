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09:42 (мск), источник: НИА Самара

Замминистра обороны РФ Юрий Борисов посетил самарское ПАО «Кузнецов»

Вчера, 27 июля, на самарском предприятии АО «ОДК» — ПАО «Кузнецов» — состоялось совещание под председательством заместителя Министра обороны РФ (МО РФ) Юрия Борисова, где обсуждались вопросы, связанные с контрактными обязательствами завода перед военным ведомством.

Источник: mil.ru

Ключевыми вопросами для обсуждения стали ремонтная программа по силовым установкам для самолетов дальней авиации ВКС РФ и постановка на серийное производство двигателя НК-32 серии 02. Гости предприятия посетили цех, на стапелях которого ведется сборка установочной серии вновь изготовленных двигателей НК-32 серии 02.

Были заслушаны доклады о динамике сборки и состоянии комплектации изделий. Делегация минобороны и минпромторга осмотрела испытательный стенд № 1, где в конце 2016 года завершились строительно-монтажные работы. Представители заказчика оценили готовность стенда к проведению квалификационных испытаний новых изделий.

Ключевыми вопросами для обсуждения стали ремонтная программа по силовым установкам для самолетов дальней авиации.

Подводя итоги визита, замминистра обороны РФ Юрий Борисов отметил: «Выполнение контрактных обязательств “Кузнецовым” обеспечит своевременную поставку силовой установки для Ту-160, который должен подняться в небо уже в первом квартале 2018 года. Мы сознаем, что восстановление производства такого двигателя как НК-32 серии 02- дело непростое. У предприятия были проблемы и с квалифицированными специалистами, и с оборудованием. Но сейчас практически все препятствия устранены и работы вошли в запланированный график».

По словам Юрия Борисова, сейчас завершается подготовка контракта на 2018, 2019 и 2020-й годы на поставку НК-32 серии 02. Кроме того, в ходе визита представители военного ведомства обсудили с руководством Объединенной двигателестроительной корпорации участие предприятий холдинга в программе вооружений и планы их техперевооружения для того, чтобы без сбоев обеспечить все заказы МО РФ до 2025 года, сообщает пресс-служба предприятия.

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