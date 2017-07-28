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09:24 (мск), источник: УралПолит.ру

Избирком внес представления Парфенову и Ионину за нарушения в предвыборной агитации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля, ИА УралПолит.Ru. Свердловская Избирательная комиссия внесла предупреждения кандидатам в губернаторы Алексею Парфенову и Дмитрию Ионину в связи с нарушением порядка предвыборной агитации.

«В ходе контроля за соблюдением кандидатами на должность Губернатора Свердловской области установленного законом порядка предвыборной агитации в части размещения агитационных печатных материалов, изготовленных кандидатами на указанную должность, выявлены случаи размещения изготовленных кандидатами агитационных печатных материалов (плакатов) вне специально оборудованных мест (на зданиях, сооружениях, столбах электропередач, остановочных комплексах и на иных объектах)», — сообщает Вестник Избирательной комиссии Свердловской области.

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Кандидатам от КПРФ и «Справедливой России» предложено удалить агитационные печатные материалы, размещенные вне специально оборудованных мест (на зданиях, сооружениях, столбах электропередач, остановочных комплексах и на иных объектах).

«В соответствии с решением Избирательной комиссии Свердловской области в ГУ МВД России по Свердловской области будет направлено представление о пресечении противоправной агитационной деятельности», — отмечают в Избиркоме.

Кроме того, на заседании члены облизбиркома проголосовали за направление извещений об отсутствии документов, необходимых для регистрации кандидатом на должность Губернатора Свердловской области, Олесе Красномовец, Олегу Сотникову, Виктору Костромину и Евгению Ройзману.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», подписи депутатов для прохождения муниципального фильтра в облизбирком сдали Дмитрий Ионин, выдвинутый от «Справедливой России», кандидат от ЛДПР Игорь Торощин, Евгений Куйвашев от «Единой России» и кандидат от «Российской партии пенсионеров за справедливость» Дмитрий Сергин, а также кандидат от «Зеленых» Константин Киселев.

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