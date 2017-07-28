ИНИОН РАН дали неделю на выселение из занимаемого после пожара здания

Источник: РИА "Новости"

Работникам Института научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) дали семь дней на то, чтобы покинуть здание на улице Кржижановского, которое они занимают после пожара 2015 года. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник Оксана Киянская в своем Facebook.

Она опубликовала соответствующее письмо о необходимости покинуть здание, поступившее в адрес директора ИНИОНа Ильи Зайцева. «Куда ехать — не говорят, выбрасывают на улицу. В здании отрублен интернет и снимают полы», — пишет Киянская.

При этом в Федеральном агентстве научных организаций (ФАНО России) сообщили агентству «Москва», что помещение, занимаемое институтом, требует ремонта.

«Управление служебными зданиями» получило предписание надзорных органов о том, что данное здание находится в ненадлежащем состоянии. В данный момент ФАНО России проводит консультации по дальнейшему месту размещения коллектива ИНИОН РАН, варианты будут предложены руководству института. Сообщение Федерального агентства научных организаций

Часть сотрудников ИНИОН РАН переехала в здание бывшей Академии сельскохозяйственных наук на улице Кржижановского после крупного пожара в главном здании института на Нахимовском проспекте в январе 2015 года. В ФАНО подчеркнули, что это была временная мера, и руководство института было предупреждено об этом.

В июне на заседании Градостроительно-земельной комиссии было решено заново построить разрушенное пожаром здание ИНИОН.