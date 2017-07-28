И.о. мэра Омска Фролов намерен убрать всю грязь с улиц ко Дню города

Мэрия убирает город в круглосуточном режиме, готовясь к празднованию 301-летия Омска. Под чутким руководством нового мэра Сергея Фролова, по совместительству еще и руководителя департамента городского хозяйства, вывезены тонны пыли и грязи.

С начала года на спецполигоны вывезли 50 тысяч тонн мусора. Что касается твердых бытовых отходов, то их оказалось 145 тысяч тонн.

— В преддверии Дня города мы дополнительно нарастим темпы необходимых работ. Свой 301-й день рождения он обязательно встретит чистым и опрятным, — пообещал исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов.