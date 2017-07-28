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09:36 (мск), источник: Om1.ru

И.о. мэра Омска Фролов намерен убрать всю грязь с улиц ко Дню города

Фролов пообещал: город будет чистым и опрятным. Уже вывезены 50 тонн грязи и пыли.

Мэрия убирает город в круглосуточном режиме, готовясь к празднованию 301-летия Омска. Под чутким руководством нового мэра Сергея Фролова, по совместительству еще и руководителя департамента городского хозяйства, вывезены тонны пыли и грязи.

С начала года на спецполигоны вывезли 50 тысяч тонн мусора. Что касается твердых бытовых отходов, то их оказалось 145 тысяч тонн.

— В преддверии Дня города мы дополнительно нарастим темпы необходимых работ. Свой 301-й день рождения он обязательно встретит чистым и опрятным, — пообещал исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов.

Напомним, в этом году День города и марафон пройдут в один день, 5 августа. На этот же день запланировано авиашоу.

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