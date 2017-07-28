В Крыму будет проведена административно-территориальная реформа — Аксенов

«Считаю, что руководителем должен быть один человек на месте и у него должно быть достаточно полномочий для решения любых вопросов, которые касаются конкретного муниципального образования. Когда на местах руководят процессом две равнозначные фигуры, зачастую это приводит к ненужной конкуренции и по итогу вредит результатам работы», — цитирует Аксенова пресс-служба главы РК.

Кроме того, он считает, что следует объединить некоторые районы Республики.

«Мы сейчас обсуждаем процедуру укрупнения: в том плане, что есть Белогорск, Белогорский район. Какой смысл держать депутатский корпус, если оптимальным будет наличие одной районной администрации, которая будет управлять процессами?» — отметил Аксенов.