В Крыму будет проведена административно-территориальная реформа — Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости (Крым). К 2019 году в Крыму планируется провести
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости (Крым). К 2019 году в Крыму планируется провести
«Считаю, что руководителем должен быть один человек на месте и у него должно быть достаточно полномочий для решения любых вопросов, которые касаются конкретного муниципального образования. Когда на местах руководят процессом две равнозначные фигуры, зачастую это приводит к ненужной конкуренции и по итогу вредит результатам работы», — цитирует Аксенова
«Мы сейчас обсуждаем процедуру укрупнения: в том плане, что есть Белогорск, Белогорский район. Какой смысл держать депутатский корпус, если оптимальным будет наличие одной районной администрации, которая будет управлять процессами?» — отметил Аксенов.
Он также подчеркнул, что итоговый вариант реформы власти Крыма планируют представить в 2019 году, работа над документом уже ведется.