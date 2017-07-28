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09:40 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму будет проведена административно-территориальная реформа — Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости (Крым). К 2019 году в Крыму планируется провести административно-территориальную реформу, в ходе которой будет сокращено количество чиновников и депутатского корпуса. Об этом в эфире телеканала «Первый Крымский» заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Считаю, что руководителем должен быть один человек на месте и у него должно быть достаточно полномочий для решения любых вопросов, которые касаются конкретного муниципального образования. Когда на местах руководят процессом две равнозначные фигуры, зачастую это приводит к ненужной конкуренции и по итогу вредит результатам работы», — цитирует Аксенова пресс-служба главы РК.

Кроме того, он считает, что следует объединить некоторые районы Республики.

«Мы сейчас обсуждаем процедуру укрупнения: в том плане, что есть Белогорск, Белогорский район. Какой смысл держать депутатский корпус, если оптимальным будет наличие одной районной администрации, которая будет управлять процессами?» — отметил Аксенов.

Он также подчеркнул, что итоговый вариант реформы власти Крыма планируют представить в 2019 году, работа над документом уже ведется.

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