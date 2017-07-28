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09:48 (мск), источник: РИА Новости

Американский сенат не принял «урезанный» план по замене Obamacare

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Сенат США проголосовал против «урезанного» плана по частичной замене реформы здравоохранения Obamacare.

Источник: AP 2017

Сообщается, что в поддержку плана высказались 49 сенаторов, 51 — против.

По данным агентства Франс Пресс, решающий голос принадлежал сенатору-республиканцу Джону Маккейну.

Лидер республиканского большинства в американском сенате Митч Макконнел назвал результаты голосования «разочарованием».

Ранее сообщалось, что в случае одобрения законопроект должны были передать в согласительный комитет, составленный из представителей обеих палат конгресса.

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План потребовал переработки, после того как во вторник провалился на голосовании в сенате: в его поддержку высказались 43 сенатора, против были 57, в том числе девять представителей республиканского большинства.

Республиканцы пытаются выработать замену Obamacare, которая обязала американцев под угрозой штрафа покупать медстраховку и повысила налоги на здравоохранение, а в обмен предложила субсидии и расширение помощи бедным. Реформа, проведенная президентом Бараком Обамой в 2010 году, предусматривала также меры по усилению конкуренции и сокращению стоимости медицинского обслуживания, но не преуспела в этом отношении.

Жители США тратят на медицину рекордные 18% самого высокого в мире ВВП. Обе партии в конгрессе признают необходимость дальнейшего реформирования системы здравоохранения. При этом республиканцы обвиняют демократов в том, что они под предлогом улучшения системы повышают налоги. Демократы утверждают, что весь республиканский план по здравоохранению представляет собой не что иное, как сокращение налогов для богатых.

Комментарии
4
Владимир Богоявленский
Лечитесь,лечитесь, молитва таких, как Вы, успокаивает!
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Влера Малютин
твое высказывание, как приверженца зеленоглазого, в очередной раз доказывает, что приход зеленоглазого патриота США к власти в России, не сулит ничего хорошего, раз его соратник, восхищается тратой 18% жителя США на медстраховку........еще Россиянам остается только 18% своих доходов тратить на здравоохранение.....
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Сергей Саморуков
18%???? Нам только мечтать о таком приходится . Мы теперь святыми образами лечимся и молитвами . Большей части населения доступно только это .
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