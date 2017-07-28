Украинский дипломат осудил слова посла Италии в России по Крыму

Недовольство украинского дипломата вызвало интервью Рагальини итальянской газете Corriere Della Sera. Общаясь с журналистами, посол назвал присоединение Крыма к России «голосованием за независимость» и раскритиковал помощь Киеву со стороны ЕС.

«Рагальини подчеркнул, что “Крым не был первой страной, которая голосовала за свою независимость в Европе”, забывая о том, что Крым — не суверенное государство, а часть территории Украины», — заявил в ответ украинский посол в Италии Евгений Перелыгин, слова которого цитирует издание «Новое время».

По словам Перелыгина, слова Рагальини противоречат позиции руководства Италии, «выходят за рамки его компетенции» и наносят вред отношениям Рима и Киева.

«МИД должен это исправить», — потребовал украинский посол.

Изменить статус Крыма

В конце июня стало известно, что президент Украины Петр Порошенко поручил внести поправки в конституцию страны. Главные изменения должны коснуться десятого раздела, где в шести статьях описан статус «Автономной Республики Крым».

Депутат Верховной рады от Радикальной партии Юрий Чижмарь пояснил, что речь может идти о придании полуострова статуса автономии.

Во всех статьях название «Автономная Республика Крым» будет изменено на «Крымскую автономию» либо «Крымско-татарскую автономию» — не как форму территориального устройства, а как форму национально-культурного развития, форму реализации права коренного населения на самоопределение, — объяснил Чижмарь.

В Крыму инициативу Киева назвали «идеологической диверсией», которая призвана столкнуть жителей полуострова между собой.

«Это все идеологическая диверсия, чтобы подорвать межнациональное единство в Крыму, тем самым вызвав беспорядки и возмущение. Мы сожалеем, что киевские власти застряли в прошлом. В российском Крыму все живут в мире и согласии, помогая друг другу, даже самые сложные вопросы решая сообща, а не противопоставляя», — заявил РИА Новости депутат Госдумы от полуострова Руслан Бальбек.

Парламентарий еще в мае предлагал украинским чиновникам внести поправки в Конституцию, исключив из основного закона страны десятый раздел.

«С учетом нынешних реалий и российского статуса Крыма Конституция Украины устарела ровно на три года», — сказал тогда Бальбек.

«Рабочей группе стоит думать не над дополнениями и изменениями к десятому разделу Конституции, а внести поправки по его упразднению, в противном случае основной документ страны выглядит не более чем фейк», — подчеркнул парламентарий.

Он также призвал украинских политиков «не пребывать в несбыточных иллюзиях» и не обманывать свой народ относительно претензий на Крым.

«Все попытки спекуляций вокруг статуса Крыма на Украине не будут иметь никаких правовых последствий», — добавил Бальбек.

Судьба Крыма зависит от жителей полуострова

В конце июля ситуацию с Крымом прокомментировал экс-президент Украины Виктор Янукович. По его словам, он бы хотел, чтобы полуостров вернулся в состав Украины.

«Это будет зависеть от самого Крыма, от жителей Крыма. Ведь в тот период времени, когда жители приняли решение уйти с Украины, они защищали себя и свои семьи, это было их решением. Я был в Крыму и видел их решимость, с одной стороны, а с другой стороны — огромную тревогу, потому что они боялись, что Майдан перекинется на территорию Крыма», — заявил экс-президент в эфире телеканала «Россия 24».

«Все, что произошло в Крыму — это тот случай, который говорит многим безответственным политикам, как нельзя относиться к народу и пренебрегать мнением народа. Крым, который бы перешел под управление радикалов, нес угрозы крымскому населению — в этом ни у кого не было сомнений. Решение крымчан было предсказуемо. Мы всегда знали, что там были пророссийские настроения», — добавил Янукович.

По его словам, дать ответ на «болезненный» вопрос о Крыме могут лишь «время и люди».