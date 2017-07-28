Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США дали сигнал Украине - власти пора определяться с Крымом
Как заставить гнев работать на себя
Звезды инстаграма: у девушки в купальнике уже 11 млн подписчиков
Мнение: Между США и Европой начинается конфликт из-за России
42-летняя Рудковская в купальнике выглядит как 18-летняя девушка
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Анджелина Джоли в седьмой раз станет матерью
«Нас водят за нос», — украинский блогер о Крыме
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
Долгожданная свадьба: Сеть обсуждает фото Преснякова и Красновой
СМИ: Шаляпин и Копенкина гуляли по ночному Сочи
64-летняя жена Макрона затмила Рианну на встрече в Париже (фото)
Из-за стресса у Анджелины Джоли парализовало лицо
Саакашвили сказал, где будет жить после лишения гражданства – СМИ
В Киеве грозят утопить Порошенко в золотом унитазе
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
10Политические битвы
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
10:03 (мск), источник: РИА Новости

Украинский дипломат осудил слова посла Италии в России по Крыму

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Посол Украины раскритиковал слова итальянского посла в России Чезаре Марии Рагальини о правомерности референдума в Крыму. По мнению Киева, заявления дипломата противоречат позиции официального Рима.

Недовольство украинского дипломата вызвало интервью Рагальини итальянской газете Corriere Della Sera. Общаясь с журналистами, посол назвал присоединение Крыма к России «голосованием за независимость» и раскритиковал помощь Киеву со стороны ЕС.

«Рагальини подчеркнул, что “Крым не был первой страной, которая голосовала за свою независимость в Европе”, забывая о том, что Крым — не суверенное государство, а часть территории Украины», — заявил в ответ украинский посол в Италии Евгений Перелыгин, слова которого цитирует издание «Новое время».

По словам Перелыгина, слова Рагальини противоречат позиции руководства Италии, «выходят за рамки его компетенции» и наносят вред отношениям Рима и Киева.

«МИД должен это исправить», — потребовал украинский посол.

Изменить статус Крыма

В конце июня стало известно, что президент Украины Петр Порошенко поручил внести поправки в конституцию страны. Главные изменения должны коснуться десятого раздела, где в шести статьях описан статус «Автономной Республики Крым».

Депутат Верховной рады от Радикальной партии Юрий Чижмарь пояснил, что речь может идти о придании полуострова статуса автономии.

Во всех статьях название «Автономная Республика Крым» будет изменено на «Крымскую автономию» либо «Крымско-татарскую автономию» — не как форму территориального устройства, а как форму национально-культурного развития, форму реализации права коренного населения на самоопределение, — объяснил Чижмарь.

В Крыму инициативу Киева назвали «идеологической диверсией», которая призвана столкнуть жителей полуострова между собой.

«Это все идеологическая диверсия, чтобы подорвать межнациональное единство в Крыму, тем самым вызвав беспорядки и возмущение. Мы сожалеем, что киевские власти застряли в прошлом. В российском Крыму все живут в мире и согласии, помогая друг другу, даже самые сложные вопросы решая сообща, а не противопоставляя», — заявил РИА Новости депутат Госдумы от полуострова Руслан Бальбек.

Парламентарий еще в мае предлагал украинским чиновникам внести поправки в Конституцию, исключив из основного закона страны десятый раздел.

«С учетом нынешних реалий и российского статуса Крыма Конституция Украины устарела ровно на три года», — сказал тогда Бальбек.

«Рабочей группе стоит думать не над дополнениями и изменениями к десятому разделу Конституции, а внести поправки по его упразднению, в противном случае основной документ страны выглядит не более чем фейк», — подчеркнул парламентарий.

Он также призвал украинских политиков «не пребывать в несбыточных иллюзиях» и не обманывать свой народ относительно претензий на Крым.

«Все попытки спекуляций вокруг статуса Крыма на Украине не будут иметь никаких правовых последствий», — добавил Бальбек.

Судьба Крыма зависит от жителей полуострова

В конце июля ситуацию с Крымом прокомментировал экс-президент Украины Виктор Янукович. По его словам, он бы хотел, чтобы полуостров вернулся в состав Украины.

«Это будет зависеть от самого Крыма, от жителей Крыма. Ведь в тот период времени, когда жители приняли решение уйти с Украины, они защищали себя и свои семьи, это было их решением. Я был в Крыму и видел их решимость, с одной стороны, а с другой стороны — огромную тревогу, потому что они боялись, что Майдан перекинется на территорию Крыма», — заявил экс-президент в эфире телеканала «Россия 24».

«Все, что произошло в Крыму — это тот случай, который говорит многим безответственным политикам, как нельзя относиться к народу и пренебрегать мнением народа. Крым, который бы перешел под управление радикалов, нес угрозы крымскому населению — в этом ни у кого не было сомнений. Решение крымчан было предсказуемо. Мы всегда знали, что там были пророссийские настроения», — добавил Янукович.

По его словам, дать ответ на «болезненный» вопрос о Крыме могут лишь «время и люди».

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Катастрофа, поставившая крест на украинских авиапоказах
Еще один игрок в океане: за США теперь следит не только Россия
Белый дом заявил о сборе компромата на Трампа по заказу русских
Гульнаре Каримовой предъявили обвинение по нескольким статьям УК
Американский сенат не принял «урезанный» план замены Obamacare
Росавиация рассказала о 200 уволившихся пилотах
Арабская коалиция сбила ракету, летевшую на Мекку
В ЧП с поездом в Барселоне пострадали около 50 человек
В Нигерии боевики «Боко харам» убили более 50 нефтяников
Спорт
Лига Европы: «Зенит» победил и жару, и соперника Петербуржцы уверенно выиграли в Израиле, почти обеспечив выход в следующий раунд
Авто
Мешавший рабочим автомобиль подвинули ковшом погрузчика (видео) За происходящим наблюдали вся ремонтная бригада и прохожие
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Что происходит на рынке недвижимости Москвы
«Горбушкин двор» застроят жилыми домами
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
Собчак и другие звезды с «мальчишеской» фигурой (фото) В нашем материале - 7 обладательниц «мальчишеских» фигур, которых многие считают настоящими эталонами стройности.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь