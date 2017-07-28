Губернатор раскритиковал высокие цены на авиабилеты в Красноярском крае

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский заявил, что считает цены на авиабилеты в регионе слишком высокими. Глава края признал, что стоимость билетов — это одна из региональных проблем. Дорогие тарифы, по его мнению, ослабляют конкурентные позиции региона на рынке туристических услуг.

«Нам нужно больше гостиниц, пансионатов, туристических маршрутов, авиарейсов. Что касается последнего, то увеличение числа авиакомпаний и рейсов я связываю с введением в строй нового авиатерминала в Емельяново. Этот суперсовременный комплекс должен быть сдан в конце года. Он позволит нам не только расширять географию полетов, но и устанавливать жесткие правила по ценам. Сегодняшние цены на авиабилеты в Красноярске неоправданно высоки, что является следствием слабой конкуренции», — заявил Толоконский в интервью «Городским новостям».