Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Анджелина Джоли рассказала, как перенесла паралич лицевого нерва
Звезды инстаграма: у девушки в купальнике уже 11 млн подписчиков
Медведев рассказал о повышении пенсий и зарплат
Из-за стресса у Анджелины Джоли парализовало лицо
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Вернулся к работе: Джонни Депп в новом образе на съемках
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего»
Range Rover Velar: в продаже в октябре
Песков поведал об ударных дивизиях РФ на границе с Украиной – СМИ
Суд Лондона принял позицию Украины по долгу России
Пугачева и Орбакайте на роскошной свадьбе 26-летнего Преснякова
26-летний Никита Пресняков женился
Атаман Козицын: Мы их загоним за Киев, восстановим Киевскую Русь
Саакашвили о планах после лишения гражданства
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
11:35 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Губернатор раскритиковал высокие цены на авиабилеты в Красноярском крае

Дорогие тарифы, по мнению Толоконского, ослабляют позиции региона на рынке.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский заявил, что считает цены на авиабилеты в регионе слишком высокими. Глава края признал, что стоимость билетов — это одна из региональных проблем. Дорогие тарифы, по его мнению, ослабляют конкурентные позиции региона на рынке туристических услуг.

«Нам нужно больше гостиниц, пансионатов, туристических маршрутов, авиарейсов. Что касается последнего, то увеличение числа авиакомпаний и рейсов я связываю с введением в строй нового авиатерминала в Емельяново. Этот суперсовременный комплекс должен быть сдан в конце года. Он позволит нам не только расширять географию полетов, но и устанавливать жесткие правила по ценам. Сегодняшние цены на авиабилеты в Красноярске неоправданно высоки, что является следствием слабой конкуренции», — заявил Толоконский в интервью «Городским новостям».

На сегодняшний день через аэропорт «Емельяново» осуществляют регулярные и чартерные пассажирские перевозки 25 российских и зарубежных авиакомпаний, маршрутная сеть аэропорта насчитывает 53 направление. При этом пассажиропоток аэропорта за последние годы сократился. В 2016 году он составил чуть более 1,8 млн пассажиров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
О качестве воздуха в Красноярске теперь можно узнать из мобильного приложения
ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра»
Гульнаре Каримовой предъявили обвинение по нескольким статьям УК
Маккейн подал решающий голос против закона об отмене Obamacare
В Петербурге задержали группировку, готовившую теракты
Арабская коалиция сбила ракету, летевшую на Мекку
В ЧП с поездом в Барселоне пострадали около 50 человек
В Нигерии боевики «Боко харам» убили более 50 нефтяников
Спорт
Лига Европы: «Зенит» победил и жару, и соперника Петербуржцы уверенно выиграли в Израиле, почти обеспечив выход в следующий раунд
Авто
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом Чиновники, зачем-то искавшие подростка, заявили, что готовы продемонстрировать активному молодому человеку, как идет процесс ремонта
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
Что ждет арендаторов квартир в пятиэтажках
Леди
Собчак и другие звезды с «мальчишеской» фигурой (фото) В нашем материале - 7 обладательниц «мальчишеских» фигур, которых многие считают настоящими эталонами стройности.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь