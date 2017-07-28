В Петербурге началась генеральная репетиция Главного военно-морского парада

Экипажам судов, подлодок и катеров 28 июля в последний раз предстоит отработать манёвры, слаженность действий и выверить дистанцию перед Днём ВМФ, который по традиции отмечают в последнее воскресенье июля.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», курсанты высших военно-морских училищ и офицеры ВМФ проходят строевым маршем под музыку на Сенатской площади в сторону Адмиралтейства. Дизельная подлодка «Дмитров», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Стойкий», патрульные и противодиверсионные катера двигаются вверх по течению. Горожане и гости города могут не только следить за генеральным прогоном с трибун, но и наблюдать трансляцию на больших экранах.