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12:32 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге началась генеральная репетиция Главного военно-морского парада

В Петербурге стартовал финальный прогон боевых кораблей всех флотов России по невскому фарватеру.

Экипажам судов, подлодок и катеров 28 июля в последний раз предстоит отработать манёвры, слаженность действий и выверить дистанцию перед Днём ВМФ, который по традиции отмечают в последнее воскресенье июля.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», курсанты высших военно-морских училищ и офицеры ВМФ проходят строевым маршем под музыку на Сенатской площади в сторону Адмиралтейства. Дизельная подлодка «Дмитров», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Стойкий», патрульные и противодиверсионные катера двигаются вверх по течению. Горожане и гости города могут не только следить за генеральным прогоном с трибун, но и наблюдать трансляцию на больших экранах.

Напомним, движение на центральных улицах Петербурга перекрыто с девяти часов утра. На несколько часов разведены главные мосты через Неву: Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный.

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