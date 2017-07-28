В Петербурге началась генеральная репетиция Главного военно-морского парада
В Петербурге стартовал финальный прогон боевых кораблей всех флотов России по невскому фарватеру.
В Петербурге стартовал финальный прогон боевых кораблей всех флотов России по невскому фарватеру.
Экипажам судов, подлодок и катеров 28 июля в последний раз предстоит отработать манёвры, слаженность действий и выверить дистанцию перед Днём ВМФ, который по традиции отмечают в последнее воскресенье июля.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», курсанты высших
Напомним, движение на центральных улицах Петербурга перекрыто с девяти часов утра. На несколько часов разведены главные мосты через Неву: Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный.