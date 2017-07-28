Трамп разочарован результатами голосования в Сенате по отмене Obamacare

Об этом хозяин Белого дома написал в пятницу на своей странице в Twitter.
«Трое республиканцев и 48 демократов подвели американский народ, — заявил Трамп. — Как я говорил с самого начала, сперва надо было ликвидировать Obamacare, а уже потом договариваться (по новому законопроекту)».
Сенат Конгресса США в пятницу не смог принять решения об отмене ряда ключевых положений программы медицинского страхования, разработанной предыдущей администрацией Барака Обамы и получившей неофициальное название Obamacare.
В ходе голосования, затянувшегося далеко за полночь, 49 сенаторов проголосовали за их отмену, а 51 — против. Наблюдатели отмечают, что провал голосования стал сильным ударом по позициям Трампа, так как отмена Obamacare была одним из ключевых пунктов его предвыборной программы.