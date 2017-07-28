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11:15 (мск), источник: ДЕЙТА

Депутаты Госдумы работают в Приморье

Депутаты Госдумы работают в Приморье.

Источник: Reuters

Сегодня, 28 июля, Виктория Николаева в ходе региональной парламентской недели посетит с рабочим визитом город Арсеньев, где обсудит с главой города ход реализации партийного проекта «Парки малых городов», об это ИА «Deita.ru» сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

Напомним, в этом году в рамках благоустройства партпроекта будут благоустроены шесть парков на территории Приморского края: в Арсеньеве, Артеме, Спасске-Дальнем, Дальнереченске и Дальнегорске. Они были определены с учетом пожеланий жителей населенных пунктов и до конца года будут обновлены — на территориях парков будут созданы детские и спортивные площадки, новые прогулочные дорожки и освещение.

В ходе визита в Арсеньевский городской округ депутат Государственной думы посетит также площадь Комсомольская, за судьбу которой велись серьезные споры. Благодаря вмешательству депутата вопрос был решен в пользу жителей.

Парламентарий намерена проверить, какие работы ведутся на площади в настоящее время.

Завтра, 29 июля, Николаева нанесет визит в Находку, где примет участие в открытии детской площадки, которая была построена благодаря совместным усилиям жителей и депутата. Также в городском округе запланирована встреча с жителями микрорайона Астафьева, в ходе которой Виктория Николаева расскажет о работе над законопроектом по подавлению угольной пыли.

Региональная неделя депутатов Государственной думы проходит по традиции в последнюю неделю каждого месяца. В ее рамках парламентарии проводят встречи с жителями края, индивидуальные приемы граждан, контролируют ход исполнения приоритетных проектов «Единой России» на территории своих избирательных округов.

Екатерина Брязгунова.

Комментарии
1
андрей колосков
Открытие детской площадки - это нонсенс?
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