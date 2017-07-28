Куйвашев выгонит членов правительства из кабинетов

Источник: УралИнформБюро

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев поручил министрам регионального правительства 1 сентября отправиться на торжественные линейки в школы. Соответствующее заявление он сделал 28 июля на заседании правительства, на котором обсуждалась готовность региона к новому учебному году.

«Считаю необходимым устроить для детей и их родителей настоящий праздник. День знаний — главный праздник в школе, и он должен запомниться детям, родителям и всем тем, кто участвует в нем, надолго. Члены правительства должны выехать в школы и принять участие в торжественных мероприятиях. И считайте это обязательным условием», — заявил глава региона.

По словам Куйвашева, представители кабмина должны лично встретиться со школьниками и их родителями, чтобы рассказать о народной программе «Пятилетка развития».

Кроме того, особое внимание он поручил уделить безопасности детей — как в стенах учебных заведений, так и их пределами. Это касается дорожных знаков, светофоров и «зебр» вблизи школ.