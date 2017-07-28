В США согласились на дипломата из Омска

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Согласие США было получено чуть более недели назад, после встречи замглавы МИДа Сергея Рябкова и замгоссекретаря Томаса Шеннона в Вашингтоне. Сообщается, что сейчас решается вопрос о выдаче Антонову американской дипломатической визы.

«Агреман получен. Осталось решить вопросы, связанные с дипломатической визой. Все происходит не очень быстро, но дело осталось за малым», — сообщает газета «Известия».

Уроженец Омска Анатолий Антонов был утвержден в качестве нового посла России в США еще в середине мая. Его кандидатуру одобрили в Госдуме и Совете Федерации. В мае главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что американский президент Дональд Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым дал предварительное согласие на назначение Антонова.