В США согласились на дипломата из Омска
Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на собеседника в центральном аппарате МИД РФ, замминистра иностранных дел России Анатолий Антонов получил агреман от Вашингтона.
Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на собеседника в центральном аппарате МИД РФ, замминистра иностранных дел России Анатолий Антонов получил агреман от Вашингтона.
Согласие США было получено чуть более недели назад, после встречи замглавы МИДа Сергея Рябкова и замгоссекретаря Томаса Шеннона в Вашингтоне. Сообщается, что сейчас решается вопрос о выдаче Антонову американской дипломатической визы.
«Агреман получен. Осталось решить вопросы, связанные с дипломатической визой. Все происходит не очень быстро, но дело осталось за малым», — сообщает газета «Известия».
Уроженец Омска Анатолий Антонов был утвержден в качестве нового посла России в США еще в середине мая. Его кандидатуру одобрили в Госдуме и Совете Федерации. В мае главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что американский президент Дональд Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым дал предварительное согласие на назначение Антонова.
61-летний Анатолий Антонов родился в Омске. Окончил МГИМО в 1978 году и более 30 лет работал в Министерстве иностранных дел СССР и РФ. В феврале 2011 года назначен заместителем министра обороны РФ, в конце 2016 года — заместителем главы МИД России. Доктор политических наук.