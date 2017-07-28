Демпартия напомнила ЛДПМ о прежних целях

Источник: Publika.md

В пресс-релизе формирования также отмечается, что бывшие лидеры либерал-демократов даже инициировали кампанию по сбору подписей в поддержку изменения системы выборов.

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Реакция последовала после того, как ЛДПМ потребовала от властей отозвать закон о смешанной системе. Демократы напомнили своим коллегам, что они голосовали за смену избирательной системы ещё в 2013 году.