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11:47 (мск), источник: Publika.md

Демпартия напомнила ЛДПМ о прежних целях

Смена избирательной системы — была одним из главных пунктов программы либерал-демократов. Об этом членам ЛДПМ напомнила Демпартия.

Источник: Publika.md

В пресс-релизе формирования также отмечается, что бывшие лидеры либерал-демократов даже инициировали кампанию по сбору подписей в поддержку изменения системы выборов.

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Реакция последовала после того, как ЛДПМ потребовала от властей отозвать закон о смешанной системе. Демократы напомнили своим коллегам, что они голосовали за смену избирательной системы ещё в 2013 году.

«Как правило, инициативы партии, которая уже давно набирает менее одного процента в рейтинге политформирований, и никого больше не представляет, не требуют анализа. Но, так как речь идёт о наглядном случае политической демагогии, считаем, что напрашиваются некоторые разъяснения», говорится в сообщении ДПМ.

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