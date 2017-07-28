Демпартия напомнила ЛДПМ о прежних целях
Смена избирательной системы — была одним из главных пунктов программы
Смена избирательной системы — была одним из главных пунктов программы
В
Реакция последовала после того, как ЛДПМ потребовала от властей отозвать закон о смешанной системе. Демократы напомнили своим коллегам, что они голосовали за смену избирательной системы ещё в 2013 году.
«Как правило, инициативы партии, которая уже давно набирает менее одного процента в рейтинге политформирований, и никого больше не представляет, не требуют анализа. Но, так как речь идёт о наглядном случае политической демагогии, считаем, что напрашиваются некоторые разъяснения», говорится в сообщении ДПМ.