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11:07 (мск), источник: RNS

Пушков назвал санкции США против России началом политической войны

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что новые санкции в отношении России, одобренные Сенатом США, означают объявление политической войны.

Источник: РИА "Новости"

«Дружно поддержав новые санкции, Сенат США показал, что последствия его не волнуют. Это объявление политической войны. Теряющая разум сверхдержава», — написал парламентарий в своем аккаунте в Twitter.

По словам сенатора, США, принимая новые санкции, действуют и против России, и против Европы, поскольку уверены, что это им «сойдет с рук».

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё заявил, что России в какой-то момент придется ответить, если законопроект (рассматриваемый в США. — RNS) о новых антироссийских санкциях будет принят, поскольку «невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны».

Комментарии
6
алексей смирнов
Видимо Пушков забыл чем кончилось противостояние СССР и США.Совок был не чета современной России,с большим количеством предприятий, с развитым сельским хозяйством.Все противостояние закончится обнищанием Российского населения, у нас нет ресурсов для этого.
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Владимир *****
...а Россия никому ни чего не может объявить...Кишка тока!...поэтому все время будет в глубокой обороне
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Сергей Мячин
закупали зерно. А однажды из за развитости закупили столько, что чуть не оставили самих амеров без зерна и повысили им цены. Они не знали радоваться им или плакать. И потом в СССР из 15 республик было всего 2 донора- мы и белорусы, а остальные реципиенты, то есть паразиты, по -русски говоря. Я не к тому, что СССР это плохо, наоборот и у меня ностальгия есть, но если отбросить эмоции, то экономически России сейчас проще. Это и американцы признают. Была статья как то.
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