Пушков назвал санкции США против России началом политической войны

Источник: РИА "Новости"

«Дружно поддержав новые санкции, Сенат США показал, что последствия его не волнуют. Это объявление политической войны. Теряющая разум сверхдержава», — написал парламентарий в своем аккаунте в Twitter.

По словам сенатора, США, принимая новые санкции, действуют и против России, и против Европы, поскольку уверены, что это им «сойдет с рук».