Пушков назвал санкции США против России началом политической войны

«Дружно поддержав новые санкции, Сенат США показал, что последствия его не волнуют. Это объявление политической войны. Теряющая разум сверхдержава», — написал парламентарий в своем аккаунте в Twitter.
По словам сенатора, США, принимая новые санкции, действуют и против России, и против Европы, поскольку уверены, что это им «сойдет с рук».
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё заявил, что России в какой-то момент придется ответить, если законопроект (рассматриваемый в США. — RNS) о новых антироссийских санкциях будет принят, поскольку «невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны».