Депутаты Хабаровского края просят сохранить субсидию для многодетных семей

Источник: Восток Медиа

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края направили обращение в адрес заместителя председателя российского правительства Ольги Голодец. Народные избранники предлагают пересмотреть демографические нормативы для регионов Дальнего Востока, сохранив за ними возможность получать субсидию из федерального бюджета на выплаты многодетным семьям.

Текст обращения рассмотрели на очередном заседании краевого парламента. Ранее он получил одобрение постоянного думского комитета по социальной защите населения и здравоохранению — его председатель Ирина Штепа представила документ коллегам по Думе.

«Один из указов президента России от 7 мая 2012 года предусматривал ряд мер по реализации демографической политики. В Хабаровском крае была принят закон, устанавливающий дополнительную материальную поддержку для семей в случае рождения или усыновления третьего ребенка и последующих детей до достижения ими трёхлетнего возраста. Ежемесячная выплата стимулирует повышение рождаемости — в настоящее время она составляет достаточно приличную сумму в 13,4 тысячи рублей», — отметила Ирина Штепа.

Федеральный бюджет с самого начала участвовал в софинансировании этого вида поддержки. С 2013 по 2016 годы регион получил из российской казны свыше 1,8 миллиарда рублей в виде субсидий, предназначенных для распределения между многодетными семьями. Ирина Штепа подчеркнула, что широкий комплекс мер, направленных на улучшение демографической ситуации в Хабаровском крае, принёс результаты: рождаемость в регионе выросла.

В президентском указе был обозначен и общероссийский показатель рождаемости, к которому «отстающим» регионам следовало стремиться. Хабаровский край преодолел эту планку в 2016 году.

«Указанный коэффициент является одним из критериев отбора субъектов Федерации для софинансирования расходных обязательств по единовременным денежным выплатам. Его превышение стало основанием для исключения Хабаровского края из списка получателей субсидии на детей, рождённых после 1 января 2017 года», — говорится в тексте обращения.

Многодетные семьи региона продолжают получать выплаты, однако теперь эта нагрузка полностью ложится на плечи краевого бюджета. Ольгу Голодец попросили обратить внимание на то, что регион будет недополучать около 300 миллионов рублей ежегодно. По словам председателя профильного комитета, депутаты Законодательной Думы Хабаровского края намерены обратить внимание руководства страны на демографическую политику, которая остаётся одним из приоритетов развития Дальнего Востока.

«Нам нужно людей закреплять, привозить, но главное — и делать всё, чтобы они здесь рожали детей. И коэффициент рождаемости для дальневосточных регионов должен быть выше, чем для России в целом», — добавила председатель комитета.