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11:44 (мск), источник: СуперОмск

Стало известно имя нового зама Фролова в мэрии Омска

Стало известно, кто станет новым заместителем директора департамента городского хозяйства, который займет место уходящего из мэрии Дмитрия Зярко.

По данным «СуперОмска», и.о. мэра Сергей Фролов, который возглавляет ДГХ, сделал своим замом Михаила Горчакова — до сего момента начальника отдела дорожно-мостового хозяйства. Кто возглавит же вышеназванный отдел — пока не определено.

Как ранее сообщал «СуперОмск», Дмитрий Зярко переходит на должность главы Ленинского округа. К исполнению обязанностей на новом посту он приступит с понедельника, 31 июля.

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