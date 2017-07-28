Стало известно имя нового зама Фролова в мэрии Омска
Стало известно, кто станет новым заместителем директора департамента городского хозяйства, который займет место уходящего из мэрии Дмитрия Зярко.
Стало известно, кто станет новым заместителем директора департамента городского хозяйства, который займет место уходящего из мэрии Дмитрия Зярко.
По данным «СуперОмска», и.о. мэра Сергей Фролов, который возглавляет ДГХ, сделал своим замом Михаила Горчакова — до сего момента начальника отдела
Как ранее сообщал «СуперОмск», Дмитрий Зярко переходит на должность главы Ленинского округа. К исполнению обязанностей на новом посту он приступит с понедельника, 31 июля.