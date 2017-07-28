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11:41 (мск), источник: Интерфакс

Хакеры из КНДР сосредоточились на краже денег в ущерб шпионажу

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU — Хакеры из КНДР в последние годы переориентировались с получения доступа к секретным военным и государственным данным других стран на хищение денег, говорится в докладе южнокорейского Института финансовой безопасности.

Эксперты отмечают, что северокорейские хакеры стоят за попытками кибератак на компьютеры финансовых учреждений как в Южной Корее, так и в других странах мира.

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Например, хакерская группировка из КНДР Lazarus подозревается в крупной кибератаке на центральный банк Бангладеш в 2016 года и на серверы компании Sony Pictures Entertainment в 2014 году.

Еще одна северокорейская группировка Andariel, вероятно, причастна к попыткам украсть данные о банковских картах посредством кибератаки на банкоматы. Отмечается, что с помощью специальных программ хакеры снимали крупные суммы наличных. Эти же хакеры использовали вредоносные программы для взлома сайтов онлайн азартных игр и похищали наличные.

По мнению экспертов, Andariel, вероятно, действует с мая 2016 года и использует при этом схожие методы, что и Lazarus.

Хакерскую группировку Lazarus, в частности, подозревают в организации масштабной кибератаки в этом году при помощи вируса WannaCry на компьютеры в более чем 150 странах мира.

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