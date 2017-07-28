Стало известно, кто возглавил генконсульство КНДР во Владивостоке
В рамках рабочего визита Зо Сек Чхол посетил Заксобрание Приморья.
В рамках рабочего визита Зо Сек Чхол посетил Заксобрание Приморья.
Владивосток, 28 июля, PrimaMedia.
Генеральный консул Корейской
Александр Ролик рассказал о структуре Законодательного собрания. Он отметил, что в своей работе краевой парламент уделяет большое внимание международным межпарламентским контактам.
«Приморские депутаты традиционно поддерживают дружеские и деловые отношения с коллегами из стран
Также Александр Ролик отметил, что Приморский край успешно сотрудничает с корейской стороной в сфере обустройства транспортной инфраструктуры.
«Хасанский район и провинция Северный Хамген связаны железнодорожным сообщением через мост “Дружба”. Здесь находится единственный пункт пропуска через
Товарищ Зо Сек Чхол поблагодарил за теплый прием.
«Будучи Генеральным консулом, я смог ознакомиться с грандиозными успехами, которых достиг Приморский край, как центр политики, экономики и культуры, согласно стратегии развития Российской Федерации на Дальнем Востоке, — сказал генеральный консул КНДР во Владивостоке. — Сегодня проводится взаимовыгодная деятельность содействующая расширению и развитию межрегионального сотрудничества между Корейской
Также Зо Сек Чхол сообщил о ситуации, которая сложилась на Корейском полуострове. Он обратил внимание на эскалацию напряженности между двумя странами.
По мнению Александра Ролика, определяющим вопросом является мирное течение жизни на Корейском полуострове.
«Заключение мирного договора между двумя корейскими государствами будет способствовать продвижению КНДР в области экономического развития и сотрудничества, реализации того потенциала трудолюбия и упорства, который есть у корейского народа, — сказал председатель Законодательного собрания. — Надеюсь, что проверенные временем отношения наших стран и впредь будут развиваться в атмосфере доверия и дружелюбия. Мы будем продолжать политику развития регионального сотрудничества между Приморским краем и нашими партнерами в КНДР».
Напомним, предыдущий генконсул КНДР во Владивостоке Им Чхон Ир завершил работу в приморской столице в марте этого года. Перед отъездом на Родину провел встречу с главой Находки Андреем Гореловым.