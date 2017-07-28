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11:56 (мск), источник: Noi.md

Додон заверил Мухаметшина, что «провокаторы ответят»

Глава государства обсудил сегодня с послом Российской Федерации в Кишиневе Фаритом Мухаметшиным инцидент, который произошел вчера в Кишиневском аэропорту, где одному депутату и нескольким артистам не разрешили въезд в нашу страну.

Источник: Noi.md

Игорь Додон квалифицировал инцидент как провокацию со стороны властей и заверил российского дипломата, что виноватые ответят за это.

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«Ещё раз обсудили вчерашнюю провокацию молдавских властей, не допустивших российских артистов на территорию Молдовы. Будем разбираться с каждым отдельным случаем вчерашней провокации. Повторяю свою позицию: подобное отношение абсолютно недопустимо. Все, кто занимаются провокациями и подрывом наших двусторонних стратегических отношений с Российской Федерацией, будут выявлены и придёт время, когда будем призывать к ответу. Никто не забыт и ничто не забыто», — заявил глава государства.

Отмечаем, что вчера вечером депутату и нескольким артистам из Российской Федерации было отказано во въезде на территорию Республики Молдова. Власти обосновали свое решение тем, что они не выполнили все условия для разрешения перехода государственной границы, не аргументировали цель своего визита в нашу страну. Российские исполнители заявили, что, с другой стороны, они прибыли с благотворительной миссией в приднестровский регион. Они рассказали, что были сопровождены на автомобиле в службу безопасности Кишиневского аэропорта как только вышли из самолета.

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