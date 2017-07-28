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12:06 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

«С шашкой в бой»: «Казачья партия» выдвинула Валерия Пинтаева на выборы главы Байкальска

Восемь кандидатов решили попробовать свои силы в локальных кампаниях.

Источник: IrkutskMedia.ru

Восемь кандидатов выдвинулись на муниципальные выборы в Иркутской области. Так, мэром Байкальска хотят стать член партии «Справедливая Россия» Евгений Валов, Ольга Дедова из «Гражданской платформы». Михаил Дрягин будет представлять партию «Города России», Сергей Одинаев КПРФ. «Казачью артию РФ» представит экс-мэр Байкальска Валерий Пинтаев, а «Единую Россию» Василий Темгеневский. Также в кампании намерены принять участие двое самовидвиженцев Сергей Ненахов и Анна Пыстина. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт Избирательной комиссии Иркутской области.

Региональный избирком уже зарегистрировал Анну Пыстину и Михаила Дрягина.

Напомним, в Иркутской области на 10 сентября назначены 553 выборные кампании: избиратели в 253-х муниципалитетах определятся, кто станет у них мэром (главой), кроме того, будут избраны депутаты муниципальных дум в 300 территориях. В организации выборов задействованы 32 территориальных избиркома и 1021 участковая избирательная комиссия.

На муниципальных выборах, назначенных на единый день голосования 10 сентября, завершился этап выдвижения кандидатов. Принести документы на регистрацию в избирком кандидаты должны не позднее 18.00 31 июля.

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