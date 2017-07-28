Систему ОМС необходимо адаптировать для Крыма — Аксенов

«Система ОМС новая как для врачей, так и для граждан, процедура достаточно нестандартная, несовершенная. Запись к врачу вызывает проблему, а у нас зафиксирована нехватка кадров в системе здравоохранения — около 800 человек. Узкие специалисты работают одновременно в трех поликлиниках, из-за чего возникает справедливое возмущение граждан, когда нужно ждать по 10−20 дней, чтобы попасть на прием к определенному врачу», — пояснил глава Крыма.

Кроме того, Аксенов сообщил, что к сентябрю в систему ОМС могут ввести определенные изменения.

«Система ОМС сформирована на федеральном уровне, коллеги из других субъектов РФ также не выражают восхищения от работы самой системы. Мы на сегодняшний день проходим процедуру хронометрирования получения всех разрешений, мои помощники лично проходят, в том числе, учреждения здравоохранения, с целью понять, на каком этапе возникают проблемы. В системе ОМС необходимо изменить процедуру с возможностью быстрого доступа к конкретным специалистам. Убрать многоступенчатость. По итогу, в сентябре будут предложены варианты, как эту систему изменить, подогнать под нужды людей, и создать им более комфортные условия», — подчеркнул глава Республики.

Также во время эфира Аксенов отметил, что есть и ряд положительных изменений в системе здравоохранения. В частности, приобретено более 3 тыс единиц современного медицинского оборудования.