Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Die Presse: Европа встала стеной на защиту России
Как заставить гнев работать на себя
Открылись детали исчезновения дочери экс-президента Узбекистана
В России изменят закон «О теплоснабжении»
Из-за стресса у Анджелины Джоли парализовало лицо
Роспотребнадзор дал советы посетителям барбершоповВедомство опубликовало детали, на которые следует обращать внимание при посещении мужских салонов красоты
Вернулся к работе: Джонни Депп в новом образе на съемках
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
СМИ: Песков ответил на возможные поставки оружия США на Украину
Суд Лондона принял позицию Украины по долгу России
64-летняя жена Макрона затмила Рианну на встрече в Париже (фото)
Из-за стресса у Анджелины Джоли парализовало лицо
Саакашвили сказал, где будет жить после лишения гражданства – СМИ
В Киеве грозят утопить Порошенко в золотом унитазе
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
13:28 (мск), источник: РИА Крым

Систему ОМС необходимо адаптировать для Крыма — Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости (Крым). В системе обязательного медицинского страхования необходимо изменить процедуру быстрого доступа к конкретным специалистам. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телерадиокомпании «Первый Крымский».

«Система ОМС новая как для врачей, так и для граждан, процедура достаточно нестандартная, несовершенная. Запись к врачу вызывает проблему, а у нас зафиксирована нехватка кадров в системе здравоохранения — около 800 человек. Узкие специалисты работают одновременно в трех поликлиниках, из-за чего возникает справедливое возмущение граждан, когда нужно ждать по 10−20 дней, чтобы попасть на прием к определенному врачу», — пояснил глава Крыма.

Кроме того, Аксенов сообщил, что к сентябрю в систему ОМС могут ввести определенные изменения.

«Система ОМС сформирована на федеральном уровне, коллеги из других субъектов РФ также не выражают восхищения от работы самой системы. Мы на сегодняшний день проходим процедуру хронометрирования получения всех разрешений, мои помощники лично проходят, в том числе, учреждения здравоохранения, с целью понять, на каком этапе возникают проблемы. В системе ОМС необходимо изменить процедуру с возможностью быстрого доступа к конкретным специалистам. Убрать многоступенчатость. По итогу, в сентябре будут предложены варианты, как эту систему изменить, подогнать под нужды людей, и создать им более комфортные условия», — подчеркнул глава Республики.

Также во время эфира Аксенов отметил, что есть и ряд положительных изменений в системе здравоохранения. В частности, приобретено более 3 тыс единиц современного медицинского оборудования.

«Область здравоохранения Крыма модернизирована как никогда. В украинский период такое оборудование и лекарственные препараты в Крым не поставлялись. С каждым годом повышаем возможность проводить более тяжелые операции, которые раньше не были доступны. Также в Республике имеются опытные и квалифицированные кадры. Уверен, что они смогут оказать квалифицированную помощь всем», — заключил глава Крыма.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Как украинцы в Крым ездят. Репортаж с границы
Россия в ответ на санкции отобрала у США дачу в Серебряном бору
Гульнаре Каримовой предъявили обвинение по нескольким статьям УК
ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра»
В Петербурге задержали группировку, готовившую теракты
Почти 50 человек пострадали при аварии поезда в Барселоне
Арабская коалиция сбила ракету, летевшую на Мекку
В Нигерии боевики «Боко харам» убили более 50 нефтяников
Спорт
8 вещей, которые случились на Международном кубке чемпионов Международный кубок чемпионов близок к своему завершению. Вспоминаем, что уже произошло на полях США и Азии, и анонсируем «класико»
Авто
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом Чиновники, зачем-то искавшие подростка, заявили, что готовы продемонстрировать активному молодому человеку, как идет процесс ремонта
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь