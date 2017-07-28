Борис Дубровский поручил убрать ларьки и торговые палатки, закрывающие храм Святой Троицы
Губернатор Борис Дубровский осмотрел ход работ по благоустройству сквера у зала органной и камерной музыки «Родина» в Челябинске, сообщили Накануне.RU в
Губернатор Борис Дубровский осмотрел ход работ по благоустройству сквера у зала органной и камерной музыки «Родина» в Челябинске, сообщили Накануне.RU в
В настоящий момент в сквере ведутся работы по благоустройству прогулочной зоны. Напротив здания уже готов постамент для памятника Столыпину.
«Динамика работ заметна. Благоустройство и установка памятника должны быть завершены к 1 октября», — подчеркнул губернатор.
Вокруг памятника ведутся работы по замене старого асфальта на тротуарную плитку. Также будут устроены газоны, облицована клумба напротив органного зала, установлены скамьи, урны и новые четырехрожковые светильники, изготовленные в традициях каслинского литья. На набережной обновят покрытие, восстановят гранитное и чугунное ограждение.
Также Борис Дубровский поручил убрать ларьки, киоски и торговые палатки, закрывающие храм Святой Троицы, расположенный на перекрёсте улиц Кирова и братьев Кашириных.
«Челябинск является столичным городом для Южного Урала. Такие знаковые места, как этот храм надо беречь. Ничего особенного делать не надо — не нужно просто его заслонять различными строениями сомнительной архитектуры», — отметил Борис Дубровский.