Борис Дубровский поручил убрать ларьки и торговые палатки, закрывающие храм Святой Троицы

В настоящий момент в сквере ведутся работы по благоустройству прогулочной зоны. Напротив здания уже готов постамент для памятника Столыпину.

«Динамика работ заметна. Благоустройство и установка памятника должны быть завершены к 1 октября», — подчеркнул губернатор.

Вокруг памятника ведутся работы по замене старого асфальта на тротуарную плитку. Также будут устроены газоны, облицована клумба напротив органного зала, установлены скамьи, урны и новые четырехрожковые светильники, изготовленные в традициях каслинского литья. На набережной обновят покрытие, восстановят гранитное и чугунное ограждение.

Также Борис Дубровский поручил убрать ларьки, киоски и торговые палатки, закрывающие храм Святой Троицы, расположенный на перекрёсте улиц Кирова и братьев Кашириных.