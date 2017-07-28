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12:21 (мск), источник: Nakanune.ru

Борис Дубровский поручил убрать ларьки и торговые палатки, закрывающие храм Святой Троицы

Губернатор Борис Дубровский осмотрел ход работ по благоустройству сквера у зала органной и камерной музыки «Родина» в Челябинске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В настоящий момент в сквере ведутся работы по благоустройству прогулочной зоны. Напротив здания уже готов постамент для памятника Столыпину.

«Динамика работ заметна. Благоустройство и установка памятника должны быть завершены к 1 октября», — подчеркнул губернатор.

Вокруг памятника ведутся работы по замене старого асфальта на тротуарную плитку. Также будут устроены газоны, облицована клумба напротив органного зала, установлены скамьи, урны и новые четырехрожковые светильники, изготовленные в традициях каслинского литья. На набережной обновят покрытие, восстановят гранитное и чугунное ограждение.

Также Борис Дубровский поручил убрать ларьки, киоски и торговые палатки, закрывающие храм Святой Троицы, расположенный на перекрёсте улиц Кирова и братьев Кашириных.

«Челябинск является столичным городом для Южного Урала. Такие знаковые места, как этот храм надо беречь. Ничего особенного делать не надо — не нужно просто его заслонять различными строениями сомнительной архитектуры», — отметил Борис Дубровский.

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