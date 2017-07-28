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12:29 (мск), источник: РБК

Россия в ответ на санкции отобрала у США дачу в Серебряном бору

Россия в ответ на санкции с 1 августа изымает у США находящиеся в их собственности дачу в Серебряном бору и складские помещения в Москве. Также МИД до 1 сентября потребовал сократить американскую дипмиссию до 455 человек.

Источник: РИА "Новости"

Министерство иностранных дел России ответило на подготовку в США нового пакета санкций против России и сообщило о введении ответных ограничительных мер в отношении Вашингтона. Это следует из сообщения на официальном сайте ведомства.

Российские власти предложили американской стороне до 1 сентября сократить число находящихся в России дипломатических и технических сотрудников, которые работают в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек, то есть привести их количество «в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала. которые находятся в США».

«В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ», — предупредили во внешнеполитическом ведомстве.

Комментарии
38
Игорь Яр
"Отобрала у США дачи в Серебряном бору" - мощный ответ ))) И кому, кстати, теперь отпадут эти дачи?
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леонов александр
Больше наша власть не на что не способна. Деньги ьо в американскую экономику вкладываем. Много лет развивали их, а свое гробили. Теперь развитому угробленным не ответишь.
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Давид Гиоргадзе
Панты и все. ВВП ну сделай что не будь уже. Эсли это было-бы не США кто-то другое ты уже танки направил бы а сей час стоишь гафкаешь и все это факт. Все что ты смог дачу отобрать.
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