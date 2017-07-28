Россия в ответ на санкции отобрала у США дачу в Серебряном бору

Министерство иностранных дел России ответило на подготовку в США нового пакета санкций против России и сообщило о введении ответных ограничительных мер в отношении Вашингтона. Это следует из сообщения на официальном сайте ведомства.

Российские власти предложили американской стороне до 1 сентября сократить число находящихся в России дипломатических и технических сотрудников, которые работают в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек, то есть привести их количество «в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала. которые находятся в США».



«В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ», — предупредили во внешнеполитическом ведомстве.