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13:20 (мск), источник: ЕАН

МИД России требует сократить число американских дипломатов в Екатеринбурге

Россия ответила на новые санкции со стороны США. МИД требует сократить число американских дипломатов в диппредставительствах, в том числе — в Генконсульстве в Екатеринбурге.

Источник: Reuters

«Предлагаем американской стороне до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сокращается до 455 человек», — подчеркнул МИД.

Напомним, ранее сенат США принял законопроект о новых санкциях в отношении России, Ирана и КНДР. Санкционный пакет принят нижней палатой американского Конгресса.

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