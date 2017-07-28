МИД России требует сократить число американских дипломатов в Екатеринбурге
Россия ответила на новые санкции со стороны США. МИД требует сократить число американских дипломатов в диппредставительствах, в том числе — в Генконсульстве в Екатеринбурге.
Россия ответила на новые санкции со стороны США. МИД требует сократить число американских дипломатов в диппредставительствах, в том числе — в Генконсульстве в Екатеринбурге.
«Предлагаем американской стороне до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в
Напомним, ранее сенат США принял законопроект о новых санкциях в отношении России, Ирана и КНДР. Санкционный пакет принят нижней палатой американского Конгресса.