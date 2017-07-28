В Новосибирской области по тревоге подняли зенитные комплексы С-400, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя округу Сергей Рощупкина.

«Расчеты зенитных комплексов С-400 “Триумф” и “Панцирь- С1” в Новосибирской области подняты по тревоге в рамках проверки боевой готовности. Зенитчики приступили к совершению маршей в позиционных районах, развертыванию комплексов, оборудованию и маскировке позиций, выполнению задач по прикрытию указанных объектов от средств воздушного нападения условного противника», — заявил Рощупкин.

С-400 «Триумф» — новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. Дальность действия достигает 400 км, система способна уничтожать цели на высоте до 30 км.