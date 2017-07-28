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13:32 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области по тревоге подняли зенитные комплексы С-400

Тревога объявлена в рамках проверки боеготовности частей Центрального военного округа, рассказали военные.

В Новосибирской области по тревоге подняли зенитные комплексы С-400, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя округу Сергей Рощупкина.

«Расчеты зенитных комплексов С-400 “Триумф” и “Панцирь- С1” в Новосибирской области подняты по тревоге в рамках проверки боевой готовности. Зенитчики приступили к совершению маршей в позиционных районах, развертыванию комплексов, оборудованию и маскировке позиций, выполнению задач по прикрытию указанных объектов от средств воздушного нападения условного противника», — заявил Рощупкин.

С-400 «Триумф» — новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. Дальность действия достигает 400 км, система способна уничтожать цели на высоте до 30 км.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» может поражать все современные и перспективные средства воздушного нападения на дальностях до 20 км и на высотах до 15 км. Он способен одновременно работать по четырем целям, вести огонь с места, в движении и с коротких остановок.

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