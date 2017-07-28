И.о. мэра Омска открыл сквер с видеокамерами

На заброшенной территории у школы № 63 в Советском округе открыли новый сквер. Работы по созданию современной зеленой зоны велись в рамках подготовки к окружной выставке «Флора».

«Еще недавно здесь была заброшенная, заросшая территория. По инициативе жителей, при поддержке социальных партнеров мы приняли решение преобразить ее в современное общественное пространство. Работали, как говорится, всем миром. Теперь этот сквер стал настоящим подарком жителям округа, который мы делаем накануне Дня города», — заявил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.