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13:38 (мск), источник: СуперОмск

И.о. мэра Омска открыл сквер с видеокамерами

В Омске на улице Энтузиастов открыли новый сквер.

На заброшенной территории у школы № 63 в Советском округе открыли новый сквер. Работы по созданию современной зеленой зоны велись в рамках подготовки к окружной выставке «Флора».

«Еще недавно здесь была заброшенная, заросшая территория. По инициативе жителей, при поддержке социальных партнеров мы приняли решение преобразить ее в современное общественное пространство. Работали, как говорится, всем миром. Теперь этот сквер стал настоящим подарком жителям округа, который мы делаем накануне Дня города», — заявил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.

На средства грантов построены детская и спортивная площадка с тренажерами. На площади в 100 квадратных метров высажено более 4000 разнообразных цветов, а также около 200 крупномерных деревьев. Для безопасности посетителей сквера в сквере установлены камеры видеонаблюдения. В окружной администрации открыт прием предложений по выбору имени для нового сквера.

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