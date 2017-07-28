Назаров поручил построить в Седельниково к празднику Севера крытый хоккейный корт

28 июля губернатор Омской области Виктор Назаров в рамках тура на Север региона побывал в Седельниково. Там первое лицо проконтролировал ход подготовки к 48-му «Празднику Севера».

Он пройдет со 2 по 5 марта 2018 года. В то время как губернатор как раз осмотрел площадку для будущей спартакиады.

Жители райцентра уже готовят места для проведения финальных соревнований. Там есть спортивный комплекс, построенный в 2008 году по партпроекту «Единой России». Но пока нет крытой ледовой арены.

На совещании глава региона обсудил перспективы ее создания. Стоимость проекта оценивается от 15 до 18 миллионов рублей. Виктор Назаров поручил министерству спорта проработать этот вопрос.

Не исключено, что такие деньги в областном бюджете будут найдены, и хоккейный корт появится к спортивному празднику.

К слову, на проведение спартакиады выделено 5 миллионов рублей. На эти деньги отремонтируют трибуны, гостевой домик, факельную чашу для зажжения огня зимней областной сельской спартакиады.

Планируется, что в празднике примут участие более 1100 спортсменов, тренеров и судей. Пять из 11 видов спорта будут проведены в финальной части спартакиады в селе Седельниково: лыжные гонки, хоккей, полиатлон, мини-футбол, мотокросс. Остальные виды спорта пройдут заранее.

Отметим, в Седельниково «Праздник Севера» проводился в 1977 и 2008 годах. Спустя десять лет район в третий раз станет местом проведения главного спортивного события Омской области.