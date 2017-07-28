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18:29 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Коммунист и двое самовидвиженцев поборются за кресло мэра Усольского района Приангарья

Кандидаты еще не прошли регистрацию.

Источник: IrkutskMedia.ru

Три человека — действующий мэр, кандидат от КПРФ Виталий Матюха, пенсионер Александр Татаринов и начальник службы безопасности Михаил Килишкин — заявили о своем участии в выборах главы Усольского района Иркутской области. Кандидаты пока не прошли регистрацию. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт Избирательной комиссии Иркутской области.

Напомним, в Иркутской области на 10 сентября назначены 553 выборные кампании: избиратели в 253-х муниципалитетах определятся, кто станет у них мэром (главой), кроме того, будут избраны депутаты муниципальных дум в 300 территориях. В организации выборов задействованы 32 территориальных избиркома и 1021 участковая избирательная комиссия.

На муниципальных выборах, назначенных на единый день голосования 10 сентября, завершился этап выдвижения кандидатов. Принести документы на регистрацию в избирком кандидаты должны не позднее 18.00 31 июля.

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