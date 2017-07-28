Аксенов сообщил о положительной динамике развития региона

«Правительством Крыма подведены итоги развития республики в составе Российской Федерации за три года, в том числе в сравнении с последними годами нахождения республики в составе Украины, — подчеркнул Аксёнов. — Цифры не спрятать — положительная динамика есть, и наша задача как правительства республики — информировать людей о результатах своей работы».

Так, согласно предоставленные властями данных следует, что за прошедшие три года реальный сектор экономики Крыма вырос почти в два раза: с 26,1 до 41,8%. В свою очередь, инвестиции в капитал увеличились на 28,2%, а объем продукции сельхоза — на 2,8%. При этом, объем выполненных строительных работ увеличился в 1,8 раз. Количество личных авто на 1000 крымчан с 2014 года возросло в 2,4 раза. Также важно, что доходы консолидированного бюджета Крыма с момента воссоединения полуострова с РФ выросли в 29,2%.