Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: почему Запад будет добивать санкциями РФ даже во вред себе
Анджелина Джоли рассказала, как перенесла паралич лицевого нерва
Посол США выразил «категорическое возражение» против действий РФ
Стала известна причина смерти первого советского миллионера
Пугачева и Орбакайте на роскошной свадьбе 26-летнего Преснякова
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
Суд Лондона встал на сторону Украины по долгу России — СМИ
СМИ: Порошенко грозят утопить в "золотом унитазе"
Пугачева и Орбакайте на роскошной свадьбе 26-летнего Преснякова
26-летний Никита Пресняков женился
"Ни один не выдержал": Пореченков раскрыл обман экстрасенсов
Свадьба Преснякова и Красновой: фото торжества
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
14:06 (мск), источник: АиФ Крым

Аксенов сообщил о положительной динамике развития региона

Глава Крыма предоставил статистические данные о положительном развитии полуострова.

Крымское правительство подвело итоги развития полуострова после воссоединения с Россией. Статистические данные были опубликованы главой республики Сергеем Аксеновым.

«Правительством Крыма подведены итоги развития республики в составе Российской Федерации за три года, в том числе в сравнении с последними годами нахождения республики в составе Украины, — подчеркнул Аксёнов. — Цифры не спрятать — положительная динамика есть, и наша задача как правительства республики — информировать людей о результатах своей работы».

Так, согласно предоставленные властями данных следует, что за прошедшие три года реальный сектор экономики Крыма вырос почти в два раза: с 26,1 до 41,8%. В свою очередь, инвестиции в капитал увеличились на 28,2%, а объем продукции сельхоза — на 2,8%. При этом, объем выполненных строительных работ увеличился в 1,8 раз. Количество личных авто на 1000 крымчан с 2014 года возросло в 2,4 раза. Также важно, что доходы консолидированного бюджета Крыма с момента воссоединения полуострова с РФ выросли в 29,2%.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Почему Николай I не помиловал декабристов?
Россия в ответ на санкции отобрала у США дачу в Серебряном бору
Крым снова остался без электричества
Самолет с Рогозиным развернулся на пути в Молдавию
В Петербурге задержали группировку, готовившую теракты
Гульнаре Каримовой предъявили обвинение по нескольким статьям УК
США эвакуируют семьи своих дипломатов из Венесуэлы
В Нигерии боевики «Боко харам» убили более 50 нефтяников
Спорт
8 вещей, которые случились на Международном кубке чемпионов Международный кубок чемпионов близок к своему завершению. Вспоминаем, что уже произошло на полях США и Азии, и анонсируем «класико»
Авто
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом Чиновники, зачем-то искавшие подростка, заявили, что готовы продемонстрировать активному молодому человеку, как идет процесс ремонта
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Необычная трешка в новостройке: реальный пример
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
В Петербурге дорожают доступные новостройки
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь