США эвакуируют семьи своих дипломатов из Венесуэлы

Источник: AP 2017

В предупреждении Госдепа говорится, что рекомендации гражданам и эвакуация семей дипломатов вызваны тем, что «политическая обстановка и ситуация с безопасностью в Венесуэле является непредсказуемой и может быстро меняться. С апреля в стране практически ежедневно проходят политические акции протеста и демонстрации, часто они случаются без каких-либо объявлений.

Нарушения в работе общественного транспорта стали обычным делом. Демонстрации обычно приводят к жесткой реакции со стороны полиции и сил безопасности, которые используют против протестующих слезоточивый газ, перечный аэрозоль, водометы и резиновые пули, все это нередко переходит в акты мародерства и вандализма… Уже проходили сообщения об арестах, задержаниях или грабежах американских граждан, которые оказывались вблизи этих протестов".

Предупреждение Госдепа США выпущено всего за несколько дней до выборов в Конституционную ассамблею Венесуэлы, которая может провести конституционную реформу и реформу госуправления. Эти меры продвигаются властями, которые заявляют, что цель конституционной ассамблеи — «начать обсуждение проблем, которые есть в нашей стране, и, конечно, найти решения». Пока инициатива властей выглядит расплывчатой: что именно планируется менять в законе, не сообщается. В свою очередь оппозиция считает, что правительство хочет установить в стране «кубинскую модель управления».

Оппозиция уже объявила о бойкоте этого голосования, назвав намерения господина Мадуро антиконституционными.

Многие наблюдатели не исключают, что воскресное голосование может привести к росту массовых волнений в стране, которые и так продолжаются уже несколько месяцев и привели к гибели более 100 человек и ранениям почти 2 тыс.

Впрочем, с сегодняшнего дня в Венесуэле действует запрет на акции протеста. Запрет, объявленный правительством накануне, действует до вторника. Несмотря на решение правительства, лидеры венесуэльской оппозиции и многие депутаты парламента планируют начать общенациональную акцию протеста сегодня, продолжив ее в субботу и воскресенье. «Мы не встанем на колени. Мы не сдадимся. Мы будем бороться», — заявил накануне вице-председатель Национальной ассамблеи страны Фредди Гевара.