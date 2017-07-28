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14:21 (мск), источник: NewsKo

Олег Георгиев возглавил объединённую больницу в Соликамске

Бывший главный врач горбольницы № 1 в Соликамске Олег Георгиев по итогам конкурса будет назначен главврачом новой Соликамской больницы.

Напомним, новая структура — Соликамская городская больница — появилась после объединения трёх медучреждений в столице Верхнекамья: «Перинатального центра г. Соликамска», ЦРБ Соликамского района и Соликамской городской больницы № 1. Реорганизация больниц должна закончиться к 1 августа этого года.

Кроме Олега Георгиева на должность главврача претендовали двое: бывший начальник управления здравоохранения администрации Соликамска, заместитель главного врача по общим вопросам ГБУЗ ПК «Врачебно-физкультурный диспансер» Андрей Ябуров и главврач перинатального центра Соликамска Арсен Абрамашвили.

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