Олег Георгиев возглавил объединённую больницу в Соликамске
Бывший главный врач горбольницы № 1 в Соликамске Олег Георгиев по итогам конкурса будет назначен главврачом новой Соликамской больницы.
Бывший главный врач горбольницы № 1 в Соликамске Олег Георгиев по итогам конкурса будет назначен главврачом новой Соликамской больницы.
Напомним, новая структура — Соликамская городская больница — появилась после объединения трёх медучреждений в столице Верхнекамья: «Перинатального центра г. Соликамска», ЦРБ Соликамского района и Соликамской городской больницы № 1. Реорганизация больниц должна закончиться к 1 августа этого года.
Кроме Олега Георгиева на должность главврача претендовали двое: бывший начальник управления здравоохранения администрации Соликамска, заместитель главного врача по общим вопросам ГБУЗ ПК «Врачебно-физкультурный диспансер» Андрей Ябуров и главврач перинатального центра Соликамска Арсен Абрамашвили.