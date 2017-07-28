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16:54 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Глава Минприроды России проведет заседание по вопросам охраны озера Байкал

Участники обсудят вопросы ликвидации негативного воздействия отходов.

Источник: IrkutskMedia.ru

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской в Улан-Удэ проведет заседание межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал завтра, 29 июля. Участники рассмотрят широкий спектр вопросов по повышению экологической безопасности на Байкальской природной территории (БПТ) и озере Байкал. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Республики Бурятия.

Одной из ключевых тем заседания станет реализация ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2010−2020 годы» за 2016 год и первое полугодие 2017 года.

«Участники межведомственной комиссии (МВК) также обсудят ход работ по внесению сведений о границах экологических зон БПТ и озера Байкал в Единый государственный реестр недвижимости, реализацию мероприятий по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. Кроме того, на заседании планируется рассмотреть вопросы об актуализации перечня объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду на территориях субъектов РФ Байкальского региона», — сообщили в пресс-службе.

Одной из ключевых тем заседания станет реализация ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2010−2020 годы».

Участники МВК проанализируют меры по борьбе с лесными пожарами и по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в лесах. В ходе работы МВК будет обсуждаться внедрение федеральной государственной информационной системы «Наша природа» и работе с обращениями граждан.

В заседании МВК примут участие также заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов, заместитель руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов, заместитель руководителя Рослесхоза Николай Кротов, представители Минприроды России, Минстроя России, Росреестра, главы природоохранных ведомств Иркутской области Забайкальского края, Республики Бурятия и другие.

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