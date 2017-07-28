Глава Минприроды России проведет заседание по вопросам охраны озера Байкал
Участники обсудят вопросы ликвидации негативного воздействия отходов.
Участники обсудят вопросы ликвидации негативного воздействия отходов.
Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской в
Одной из ключевых тем заседания станет реализация ФЦП «Охрана озера Байкал и
«Участники межведомственной комиссии (МВК) также обсудят ход работ по внесению сведений о границах экологических зон БПТ и озера Байкал в Единый государственный реестр недвижимости, реализацию мероприятий по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «Байкальский
Участники МВК проанализируют меры по борьбе с лесными пожарами и по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в лесах. В ходе работы МВК будет обсуждаться внедрение федеральной государственной информационной системы «Наша природа» и работе с обращениями граждан.
В заседании МВК примут участие также заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов, заместитель руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов, заместитель руководителя Рослесхоза Николай Кротов, представители Минприроды России, Минстроя России, Росреестра, главы природоохранных ведомств Иркутской области Забайкальского края, Республики Бурятия и другие.