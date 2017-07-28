Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: почему Запад будет добивать санкциями РФ даже во вред себе
Анджелина Джоли рассказала, как перенесла паралич лицевого нерва
Звезды инстаграма: у девушки в купальнике уже 11 млн подписчиков
В России рухнул спрос на жилье
42-летняя Рудковская в купальнике выглядит как 18-летняя девушка
Врачи развенчивают мифы о беременности У беременных женщин есть масса поводов для беспокойства, и специализированные ресурсы обычно только усугубляют панику
Die Presse: Европа встала стеной на защиту России
Пугачева на свадьбе внука затмила невесту (фото)
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
СМИ: в Кремле поведали, к чему приведут поставки оружия США Киеву
Суд Лондона принял позицию Украины по долгу России
Пугачева и Орбакайте на роскошной свадьбе 26-летнего Преснякова
26-летний Никита Пресняков женился
"Ни один не выдержал": Пореченков раскрыл обман экстрасенсов
Свадьба Преснякова и Красновой: фото торжества
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
15:08 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов: «Черняховск должен стать центром востока»

Ранее глава региона заявлял о нецелесообразности переноса части региональных ведомств в Гусев.

Источник: РИА "Новости"

Черняховск должен стать центром развития восточной части Калининградской области. Об этом врио губернатора региона Антон Алиханов сообщил накануне во время посещения муниципалитета. Видео выступления в пятницу было размещено на странице в социальной сети «Фейсбук» Александра Пищика. Отметим, что из представителей СМИ в Черняховске присутствовали только журналисты ГТРК «Калининград» и газеты «Комсомольская правда Калининград», официально визит анонсирован не был.

«Когда я представлял Сергея Булычева, речь шла о том, чтобы забыть все политические дрязги, обиды и нужно заниматься работой. Говорили о том, что Черняховск должен стать центром Востока, о котором мы долгие и долгие годы ведем разговор. Огромный потенциал экономический, сконцентрированный в нашей индустриальной зоне, туристический потенциал — красивые старые улочки, потенциал развития ЖКХ — газификация, уход от мазута, который уже начался. Мы будем активно заниматься развитием этого города. Чтобы не только индустриальная зона здесь была, а инвестор приезжал сюда и видел цветущий город, и сюда приедут те люди, которые будут работать на тех предприятиях», — отметил Антон Алиханов.

Напомним, что врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов во время визита в Черняховск в четверг также представил 54-летнего экс-спикера Калининградской областной Думы Сергея Булычева в качестве будущего главы администрации.

Отметим, что ранее Антон Алиханов заявлял о нецелесообразности переноса части ведомств регионального правительства в Гусев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Вечерний @Калининград: равнодушие на пляже, ад в общежитии и осадок от ложек
Россия в ответ на санкции отобрала у США дачу в Серебряном бору
Крым снова остался без электричества
Самолет с Рогозиным развернулся на пути в Молдавию
В Петербурге задержали группировку, готовившую теракты
Гульнаре Каримовой предъявили обвинение по нескольким статьям УК
США эвакуируют семьи своих дипломатов из Венесуэлы
В Нигерии боевики «Боко харам» убили более 50 нефтяников
Спорт
8 вещей, которые случились на Международном кубке чемпионов Международный кубок чемпионов близок к своему завершению. Вспоминаем, что уже произошло на полях США и Азии, и анонсируем «класико»
Авто
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом Чиновники, зачем-то искавшие подростка, заявили, что готовы продемонстрировать активному молодому человеку, как идет процесс ремонта
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Необычная трешка в новостройке: реальный пример
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
В Петербурге дорожают доступные новостройки
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь