Алиханов: «Черняховск должен стать центром востока»

Черняховск должен стать центром развития восточной части Калининградской области. Об этом врио губернатора региона Антон Алиханов сообщил накануне во время посещения муниципалитета. Видео выступления в пятницу было размещено на странице в социальной сети «Фейсбук» Александра Пищика. Отметим, что из представителей СМИ в Черняховске присутствовали только журналисты ГТРК «Калининград» и газеты «Комсомольская правда Калининград», официально визит анонсирован не был.

«Когда я представлял Сергея Булычева, речь шла о том, чтобы забыть все политические дрязги, обиды и нужно заниматься работой. Говорили о том, что Черняховск должен стать центром Востока, о котором мы долгие и долгие годы ведем разговор. Огромный потенциал экономический, сконцентрированный в нашей индустриальной зоне, туристический потенциал — красивые старые улочки, потенциал развития ЖКХ — газификация, уход от мазута, который уже начался. Мы будем активно заниматься развитием этого города. Чтобы не только индустриальная зона здесь была, а инвестор приезжал сюда и видел цветущий город, и сюда приедут те люди, которые будут работать на тех предприятиях», — отметил Антон Алиханов.