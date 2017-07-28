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14:56 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Екатеринбуржцы получили первые талоны на выборы губернатора области

Первые талоны на голосование начали выдавать в отделениях МФЦ.

Источник: Вести - Екатеринбург

Они, напомним, нужны тем, кто в день выборов — 10 сентября — будут находиться не по месту прописки.

«Хотела бы подать заявление по месту голосования в связи с тем, что 10 сентября не буду по месту прописки. Узнала, что у вас имеется такая возможность», — спрашивает заявитель Мария Иванова.

Выдача талонов, которые заменили открепительные удостоверения, началась с 26 июля. За первый день заявления о голосовании по месту нахождения написали 29 человек, 15 из них в Екатеринбурге. Сотрудники МФЦ выдают талон и помогают определить ближайший удобный избирательный участок.

Вся процедура занимает не больше 5 минут. Талоны выдают также в районных избирательных комиссиях. Новая система позволит избежать, так называемой, «карусели». Один заявитель имеет право на один талон.

«Все заносится в программу, есть индивидуальный номер заявления, то есть 10-ть раз нельзя будет воспользоваться. Заявитель приходит, делает запрос, мы даём ему открепительный талон, информируем о номере избирательного участка, говорим, что с талоном и паспортом на выборы», — рассказывает ведущий администратор МФЦ Ленинского района Тамара Никулина.

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