Екатеринбуржцы получили первые талоны на выборы губернатора области

Источник: Вести - Екатеринбург

Они, напомним, нужны тем, кто в день выборов — 10 сентября — будут находиться не по месту прописки.

«Хотела бы подать заявление по месту голосования в связи с тем, что 10 сентября не буду по месту прописки. Узнала, что у вас имеется такая возможность», — спрашивает заявитель Мария Иванова.

Выдача талонов, которые заменили открепительные удостоверения, началась с 26 июля. За первый день заявления о голосовании по месту нахождения написали 29 человек, 15 из них в Екатеринбурге. Сотрудники МФЦ выдают талон и помогают определить ближайший удобный избирательный участок.

Вся процедура занимает не больше 5 минут. Талоны выдают также в районных избирательных комиссиях. Новая система позволит избежать, так называемой, «карусели». Один заявитель имеет право на один талон.