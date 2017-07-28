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14:59 (мск), источник: VN.ru

71 подпись за Сергея Бойко признана недействительной

Кандидату-самовыдвиженцу Сергею Бойко отказали в праве участия в выборах в Законодательное собрание Новосибирской области.

Причина — превышение предельно допустимого количества недействительных подписей избирателей кандидата. Об этом рассказала председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.

28 июля завершается регистрация кандидатов по всем выборам, которые пройдут на территории Новосибирской области осенью этого года. Особый резонанс вызвала регистрация кандидатов по 21-му избирательному округу на довыборах в Законодательное собрание Новосибирской области.

27 июля здесь было отказано кандидату, который выдвигался от политической партии «Коммунисты России» в связи с тем, что в подписях избирателей кандидата было нарушено предельно допустимое количество недействительных подписей.

А самовыдвиженец Сергей Бойко, чьи подписные листы также были забракованы, выступил с видеообращением в соцсетях с категорическим несогласием, и потребовал от избиркома его зарегистрировать.

— Для регистрации кандидатов в избирательную комиссию необходимо предоставить 1746 подписей избирателей, — сказала Ольга Благо. — Проверке подлежало 20% из них, то есть, 350 подписей (взятых методом случайной выборки). Всего при проверке подписных листов этого кандидата первоначально было обнаружено 73 недействительных подписи. Например, из них 49 по данным отдела полиции по вопросам миграции.

Среди этих подписей была обнаружена подпись лица, умершего в августе 2015 года, три подписи членов комиссии с правом решающего голоса, девять подписей были забракованы, потому что сборщик подписей не в полном объеме указал сведения при заверении.

Ольга Благо напомнила, что сегодня на заседании рабочей группы избирательной комиссии были рассмотрены возражения, которые кандидат был вправе представить:

— Всего было представлено возражений по четырем подписям, из которых две были засчитаны. То есть, из 73 подписей признана недействительной 71 подпись.

Это составляет более 20% от общего числа проверяемых подписей, является безусловным основанием для отказа в регистрации, который был принят сегодня на заседании окружной избирательной комиссии.

Ольга Благо отметила, что никто не препятствует кандидатам в участии в избирательных компаниях:

— Работа Окружной избирательной комиссии была под строгим контролем Областной избирательной комиссии. И обращение одного из кандидатов, размещенное в соцсетях, что кто-то препятствует участию в выборах, да еще в ультимативной форме, я считаю, недопустимо. Это прямой призыв к тому, чтобы комиссии нарушали закон и регистрировали «потому, что нам так хочется».

Напомним, что еще вчера, 27 июля, Областной избирком проинформировал о завершении приема документов 19 июля 2017 года, предоставленных кандидатами для регистрации: Виктором Куршиным, выдвинутым Новосибирским областным отделением политической партии «Коммунисты России», и Сергеем Бойко, выдвинувшим свою кандидатуру в порядке самовыдвижения. У обоих кандидатов в подписных листах было выявлено предельно допустимое количество недействительных подписей.

Выявление десяти и более процентов недействительных подписей от числа подписей, отобранных для проверки, является основанием для отказа в регистрации.

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71 подпись за Сергея Бойко признана недействительной
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