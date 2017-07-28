Посол РФ: власти Румынии не пропустили самолет с Рогозиным в Молдавию
КИШИНЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Власти Румынии не разрешили самолету с
КИШИНЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Власти Румынии не разрешили самолету с
«Нам сообщили, что власти Румынии не пропустили самолет с Дмитрием Рогозиным в Молдавию. В настоящее время ведутся переговоры о том, где он совершит посадку», — сказал Мухаметшин.
Рейс S7157, следовавший из Москвы в Кишинев, развернулся в обратном направлении, сделав несколько кругов на границе Венгрии и Румынии. Об этом свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar24.com.
Рейс вылетел из аэропорта Домодедово в 11:53 мск и должен был приземлиться в Кишиневе в 16:30. Как свидетельствует данные портала, пассажирский Boeing 737 совершил несколько кругов, на границе Венгрии и Румынии, но так и не вошел в румынское воздушное пространство.
На борту самолета находится