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15:17 (мск), источник: ТАСС

Посол РФ: власти Румынии не пропустили самолет с Рогозиным в Молдавию

КИШИНЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Власти Румынии не разрешили самолету с вице-премьером Дмитрием Рогозиным пролететь в Молдавию, куда он направлялся на переговоры с президентом Игорем Додоном. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС посол РФ в Кишиневе Фарит Мухаметшин, который ожидает Рогозина в аэропорту Кишинева.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Нам сообщили, что власти Румынии не пропустили самолет с Дмитрием Рогозиным в Молдавию. В настоящее время ведутся переговоры о том, где он совершит посадку», — сказал Мухаметшин.

Рейс S7157, следовавший из Москвы в Кишинев, развернулся в обратном направлении, сделав несколько кругов на границе Венгрии и Румынии. Об этом свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar24.com.

Рейс вылетел из аэропорта Домодедово в 11:53 мск и должен был приземлиться в Кишиневе в 16:30. Как свидетельствует данные портала, пассажирский Boeing 737 совершил несколько кругов, на границе Венгрии и Румынии, но так и не вошел в румынское воздушное пространство.

На борту самолета находится вице-премьер Дмитрий Рогозин, который направлялся в столицу Молдавии. Ранее Рогозин сообщил, что молдавские власти пытались препятствовать вылету из аэропорта Домодедово.

Комментарии
10
А. Д.
Дожил до 52 лет, живешь на благодатной Волгоградской земле и забыл что это не евреи взрывают метро в России.
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Ольга Лысенко
А , может лучше еще подремать ?
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Александр Швед
хоть не бахнули как по малазийскому боингу - на том спасибо надо сказать... скоро весь цивилизованный мир от этой "вертикали", как от чумы будет шарахаться и закрывать двери...
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