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15:09 (мск), источник: Интерфакс

Летевший в Кишинев самолет с Рогозиным развернулся в сторону Москвы

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU — Самолет компании S7, на котором российский вице-премьер-министр Дмитрий Рогозин летел в Кишинев, развернулся в сторону Москвы, сообщили молдавские интернет-ресурсы, которые опубликовали данные сайта Flightradar.

Источник: AP 2017

Согласно этим данным, самолет, достигнув воздушного пространства Венгрии, совершил маневр по развороту в сторону Москвы. Между тем корреспондент «Интерфакса» передал из кишиневского аэропорта, что здесь началась регистрация пассажиров на рейс S7, который должен полететь в Москву.

Регистрация началась с опозданием в два часа, так как сообщалось о задержке самолета. После начала регистрации на панно информации аэропорта в графе «Прилеты» появилась надпись о том, что рейс компании S7 Москва — Кишинев «перенаправлен».

Службы информации аэропорта не предоставляет другой информации.

Комментарии
1
Сергей Костенко
Примаков, в натуре...
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