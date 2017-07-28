Летевший в Кишинев самолет с Рогозиным развернулся в сторону Москвы

Согласно этим данным, самолет, достигнув воздушного пространства Венгрии, совершил маневр по развороту в сторону Москвы. Между тем корреспондент «Интерфакса» передал из кишиневского аэропорта, что здесь началась регистрация пассажиров на рейс S7, который должен полететь в Москву.

Регистрация началась с опозданием в два часа, так как сообщалось о задержке самолета. После начала регистрации на панно информации аэропорта в графе «Прилеты» появилась надпись о том, что рейс компании S7 Москва — Кишинев «перенаправлен».