Дмитрий Сергин официально стал кандидатом в губернаторы № 1
Свердловский облизбирком зарегистрировал первого кандидата в губернаторы Свердловской области.
Свердловский облизбирком зарегистрировал первого кандидата в губернаторы Свердловской области.
Им стал прошедший «муниципальный фильтр» глава реготделения «Партии пенсионеров», депутат екатеринбургской гордумы Дмитрий Сергин.
Как рассказали ЕАН представители избирательного штаба, сегодня сотрудники комиссии тщательно проверили документы и подписи, и в результате приняли решение о выдаче Дмитрию Сергину удостоверения зарегистрированного кандидата.
«Регистрация — это очередной и очень важный этап избирательной кампании. Как мы видим, дойти до него удалось не всем —
Напомним, до 26 июля включительно все оставшиеся кандидаты в губернаторы обязаны предоставить в избирком от 126 до 132 подписей муниципальных депутатов, поддерживающих того или иного выдвиженца.