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15:15 (мск), источник: ЕАН

Дмитрий Сергин официально стал кандидатом в губернаторы № 1

Свердловский облизбирком зарегистрировал первого кандидата в губернаторы Свердловской области.

Им стал прошедший «муниципальный фильтр» глава реготделения «Партии пенсионеров», депутат екатеринбургской гордумы Дмитрий Сергин.

Как рассказали ЕАН представители избирательного штаба, сегодня сотрудники комиссии тщательно проверили документы и подписи, и в результате приняли решение о выдаче Дмитрию Сергину удостоверения зарегистрированного кандидата.

«Регистрация — это очередной и очень важный этап избирательной кампании. Как мы видим, дойти до него удалось не всем — кто-то сам снял свою кандидатуру с выборов, кто-то не смог собрать подписи. Я был на 100% уверен, что у меня не возникнет технических, юридических сложностей, поскольку все документы проверялись штабом тщательно и не по разу. Желаю своим оппонентам так же успешно преодолеть “муниципальный фильтр” и продолжить избирательную кампанию», — заявил сам кандидат.

Напомним, до 26 июля включительно все оставшиеся кандидаты в губернаторы обязаны предоставить в избирком от 126 до 132 подписей муниципальных депутатов, поддерживающих того или иного выдвиженца.

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