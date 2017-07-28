Дмитрий Сергин официально стал кандидатом в губернаторы № 1

«Регистрация — это очередной и очень важный этап избирательной кампании. Как мы видим, дойти до него удалось не всем — кто-то сам снял свою кандидатуру с выборов, кто-то не смог собрать подписи. Я был на 100% уверен, что у меня не возникнет технических, юридических сложностей, поскольку все документы проверялись штабом тщательно и не по разу. Желаю своим оппонентам так же успешно преодолеть “муниципальный фильтр” и продолжить избирательную кампанию», — заявил сам кандидат.