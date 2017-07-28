Демократы застигнуты врасплох требованием ЛДПМ

Источник: Noi.md

По словам представителей ДПМ, в основе создания Либерально-демократической партии в 2007 году было именно изменение избирательной системы, и теперь они просят отменить этот законопроект.

«Демократическая партия с удивлением восприняла запрос ЛДПМ отозвать законопроект о смешанной системе выборов. Как правило, инициативы такой партии, как ЛДПМ, которая давно уже имеет ниже 1% рейтинга и никого не представляет, не стоит принимать во внимание. Но так как это является показательным примером политической демагогии, мы считаем, что требуются некоторые уточнения», говорится в заявлении демократов.

Демократы ставят под сомнение благородные намерения коллег из ЛДПМ. «Или эта партия издевалась над людьми с момента своего создания, чтобы быстрее получить политический капитала?», отмечается в заявлении ДПМ.