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16:11 (мск), источник: Noi.md

Демократы застигнуты врасплох требованием ЛДПМ

Требование Либерально-демократической партии к властям отменить изменение избирательной системы стало сюрпризом для демократов, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

По словам представителей ДПМ, в основе создания Либерально-демократической партии в 2007 году было именно изменение избирательной системы, и теперь они просят отменить этот законопроект.

«Демократическая партия с удивлением восприняла запрос ЛДПМ отозвать законопроект о смешанной системе выборов. Как правило, инициативы такой партии, как ЛДПМ, которая давно уже имеет ниже 1% рейтинга и никого не представляет, не стоит принимать во внимание. Но так как это является показательным примером политической демагогии, мы считаем, что требуются некоторые уточнения», говорится в заявлении демократов.

Демократы ставят под сомнение благородные намерения коллег из ЛДПМ. «Или эта партия издевалась над людьми с момента своего создания, чтобы быстрее получить политический капитала?», отмечается в заявлении ДПМ.

Представители ЛДПМ настоятельно призывают власти Молдовы отменить изменения, внесенные в избирательную систему, и восстановить диалог с Европейским Союзом.

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