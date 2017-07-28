Императорская семья рассказала о запрете на въезд в Молдову
Делегация дома Романовых, которой ранее было отказано во въезде в Молдавию, вернулась в Москву, сообщил директор канцелярии российского императорского дома Александр Закатов.
Делегация дома Романовых, которой ранее было отказано во въезде в Молдавию, вернулась в Москву, сообщил директор канцелярии российского императорского дома Александр Закатов.
«Вернулись в Москву. Паспорта ещё не вернули. По словам молдавской стороны, они у экипажа», — сказал Закатов «Интерфаксу».
Вечером в четверг директор канцелярии российского императорского дома сообщил агентству, что делегации, в которую также входили советник канцелярии по вопросам благотворительной деятельности Александр Кравченко и советник директора канцелярии по
По его словам, в ходе поездки планировалось посещение святынь и исторических мест, а также встреча с митрополитом архиепископом Тираспольским и Дубоссарским Саввой и передача подарка для митрополита кишиневского.
«Никакой политической деятельностью заниматься мы не планировали, никаких нарушений законодательства мы не допускали», — добавил Закатов.
Он подчеркнул, что у членов делегации изъяли паспорта с обещанием вернуть через 15 минут, тогда как в результате делегация провела в аэропорту Кишинева без документов более трех часов.
Ранее стало известно, что в аэропорту Кишинева также задержали нескольких российских артистов, которые направлялись на торжества по случаю 25-летия миротворческой операции России в Приднестровье. Пограничная полиция заявила, что идет проверка их документов, и не исключила, что они будут отправлены обратно в Москву.
Кроме того, в четверг депутат Государственной думы России от ЛДПР Шперов также был задержан в аэропорту. Несмотря на то, что он предъявил дипломатический паспорт, его выслали в Москву ближайшим рейсом. Шперов, как и артисты, направлялся в Тирасполь на торжества, которые состоятся в ближайшие выходные.