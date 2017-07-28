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15:49 (мск), источник: РИА Новости

Избирком не зарегистрировал Ройзмана кандидатом в губернаторы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Избирательная комиссия Свердловской области направила уведомление мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману и еще трем кандидатам в губернаторы о том, что они не зарегистрированы на выборах главы региона, сообщает избирком.

Источник: РИА Новости

Решение избиркома

Комиссия провела заседание, в ходе которого было решено направить четырем кандидатам, не представившим в срок подписи депутатов для прохождения муниципального фильтра, уведомления о том, что они не зарегистрированы в качестве кандидатов в губернаторы.

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«Комиссия приняла решение о направлении извещений об отсутствии документов, необходимых для регистрации кандидатом на должность губернатора Свердловской области», — говорится в сообщении избиркома.

В числе незарегистрированных кандидатов оказались Виктор Костромин от партии «Народ против коррупции», Евгений Ройзман от «Яблока», Олеся Красномовец от партии «Патриоты России» и Олег Сотников от Партии ветеранов России.

Фильтр не прошли

Некоторые кандидаты, заявившие ранее о своем участии в предвыборной кампании, сами сообщили, что не прошли муниципальный фильтр.

Глава Екатеринбурга Ройзман 18 июля заявил о прекращении кампании на выборах главы Свердловской области, сославшись на невозможность сбора подписей муниципальных депутатов и административное давление. Партия «Яблоко», от которой выдвигался Ройзман, на своем сайте опубликовала заявление, в котором говорится о том, что глава ЦИК РФ Элла Памфилова якобы оказывает прямое публичное давление на руководство избирательной комиссии Свердловской области с целью снятия Ройзмана с выборов.

При этом свою кандидатуру с выборов Ройзман снимать не собирался. «Я сам не буду сниматься. Пусть они снимают. То есть меня могут не пропустить, а сам я сниматься не собираюсь», — заявлял он.

Серебряный призер Олимпийских игр 2004 года Олеся Красномовец, которая намеревалась баллотироваться в губернаторы Свердловской области от «Патриотов России», тоже не смогла преодолеть муниципальный фильтр, но, в отличие от Ройзмана, самостоятельно сняла свою кандидатуру.

Не смогла представить в избирком нужное количество подписей и Евгения Чудновец, осужденная, но позже оправданная по делу о репосте видеоролика. Ранее она сообщила о своем выдвижении от Интернациональной партии России. Представитель регионального избиркома сообщил РИА Новости, что Чудновец отказали в приеме документов, поскольку она представила неполный пакет документов. Сама Чудновец заявила, что не успела в срок подать документы, поскольку у нее похитили протоколы.

Игорь Торощин от ЛДПР, Дмитрий Сергин от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Дмитрий Ионин от «Справедливой России», Алексей Парфенов от КПРФ и Константин Киселев от Российской экологической партии, а также действующий глава региона Евгений Куйвашев, баллотирующийся от «Единой России», представили в избирательную комиссию области подписи депутатов для прохождения муниципального фильтра.

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При этом Юрист Иван Волков, баллотирующийся от партии «Российский общенародный союз», представил в избирком пустые листы в знак протеста против муниципального фильтра. Его документы приняли, так как правила формально были соблюдены. «Комиссия рассмотрит их и примет решение», — сообщил РИА Новости представитель регионального избиркома Дмитрий Ветошкин.

Быть или не быть

Заявление Ройзмана о невозможности пройти муниципальный фильтр стало предметом дискуссии на высшем уровне. Глава ЦИК Памфилова назвала профессионально несостоятельным и политически нечистоплотным заявление партии «Яблоко» с обвинениями в ее адрес о якобы давлении на свердловский избирком, защите муниципального фильтра и препятствиях для участия Ройзмана в выборах. При этом она заявила, что надеется на отмену в будущем муниципального фильтра — за такой шаг, по ее словам, высказываются практически все участники недавно созданной рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства.

В свою очередь зампред фракции ЕР Андрей Исаев заявил РИА Новости, что решение о введении муниципального фильтра на выборах в свое время было правильным, но партия готова обсуждать вопрос о его корректировке, в том числе с оппозиционными фракциями. Телеканал «Дождь» сообщал, что первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко допустил возможность изменения законодательства о муниципальном фильтре. Согласно сообщению, Кириенко полагает, что обсуждать этот вопрос нужно после осенних выборов в регионах. По его словам, этот шаг необходим, если муниципальный фильтр превращается в способ не пустить кандидатов на выборы.

В то же время спикер Совфеда Валентина Матвиенко отмечала, что отменять муниципальный фильтр на выборах пока нет необходимости, а каких-либо изменений в избирательное законодательство в ближайшее время не потребуется.

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