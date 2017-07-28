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16:04 (мск), источник: РИА Крым

Шеремет: энергомост снова работает в штатном режиме

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости (Крым). Энергомост работает в штатном режиме, в течение часа энергоснабжение полуострова возобновится в полном объеме. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил член комитета Госдумы по энергетике Михаил Шеремет.

Источник: РИА "Новости"

«Энергомост уже работает в штатном режиме, угроз или дискомфорта никто ощутить не успеет», — сказал Шеремет.

По его словам, причина энергосбоя в Крыму установлена, неполадки устранены, полная подача электричества будет восстановлена в течение часа.

Он также добавил, что на всех соцобъектах находятся автономные источники питания, которые в случае аварийных ситуаций начинают работать, поэтому так называемый миниблэкаут соцобъекты полуострова перенесли без сбоев.

Кроме того, Шеремет подчеркнул, что Крым продолжает наращивать энергомощность, и после запуска в работу двух строящихся ТЭС электроэнергии на полуострове будет с запасом.

«Мы строим ТЭС в Симферополе и Севастополе. Это базовая генерация, которая будет нас обеспечивать в случае каких-либо катаклизмов. Это те объекты, которые необходимо в ближайшее время завершить. На сегодня нам для обеспечения всех наших нужд в полном объеме хватает электроэнергии, которая есть на полуострове», — сказал Шеремет.

В Минэнерго РФ сообщили, что причиной аварийного отключения ВЛ — 500 кВ стали установившиеся аномально высокие температуры воздуха в Юго-Западном энергорайоне Краснодарского края. В результате этого произошло погашение КВЛ 220 кВ, по которым осуществляется электроснабжение полуострова Крым, отметили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, в Крыму казались обесточенными крупные города и возникли перебои с мобильной связью.

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