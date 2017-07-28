Дмитрий Дунаев об инциденте в Молдове: «Артиста может обидеть каждый»

Источник: Sputnik.md

В четверг группе российских граждан, в том числе артистам Дмитрию Дунаеву, Ляйсан Мингазовой, Лидии Музалевой, Ирине Масловой и герою Советского Союза Владимиру Гасояну, которые прилетели с благотворительной миссией в Приднестровье через Молдову, отказали во въезде в республику. В пресс-службе Пограничной полиции Молдовы пояснили, что указанным гражданам России отказали во въезде в республику, так как они не указали цель визита.

«Артиста может обидеть каждый, но творчество не должно иметь политического окраса. Россия — самая сильная страна, на мой взгляд. Мы сильные потому, что мы добрые. У нас все будет замечательно, а те, кто этого сейчас не понимает, надеюсь, потом поймут и извинятся за все», — отметил Дунаев.

Он рассказал, как по прилету в Кишинев к артистам вышел представитель правоохранительных органов и сказал, что их депортируют.

«Мы собрали свои вещи, и нас сопроводили в зал вылета. Прилетели мы в Кишинев в 15.00 по местному времени, улетели в 22.00. Семь часов провели в аэропорту. Отношение к нам молдавской стороны было нормальным, никто не кричал, не ругался. Поведение было тактичным. Все было вежливо. Еды нам не предоставили за все это время, но мы с голоду не умерли», — сказал Дунаев.

По его словам, каждого из членов делегации вызывали на разговор, задавали вопросы, спрашивали, с какой целью они прибыли в Молдову.

«За месяц до отлета я написал музыку для Миротворческого марша для выступления в Бендерах, посвященного 25-летию начала миротворческой операции на Днестре. И этот марш уже прозвучал в Приднестровье, правда без нас. Спасибо коллегам за то, что поспособствовали в этом», — сообщил Дунаев.

Он добавил, что ему сообщили — личный телефон во время пребывания в Кишиневском аэропорту прослушивался.

По словам эстрадной певицы Ляйсан Мингазовой, также бывшей в составе делегации, возникает много вопросов, по каким именно причинам артистов не пустили в Молдову.

«Мы ничего плохого не совершали. Молдавские артисты, например, чувствуют себя прекрасно в России. Мы всегда доброжелательно их встречаем», — отметил Мингазова.

Ее коллега, заслуженная артистка России, заслуженная артистка Приднестровья Лидия Музалева, рассказала о том, как во время пребывания в аэропорту Кишинева, она общалась по телефону с послом России в Молдове Фаритом Мухаметшиным, который принес свои извинения и объяснял, что и как им делать дальше.

«Паспорта у нас в Кишиневе сразу же отобрали, обещали вернуть через 15 минут. Но вернули только по прилету в Москву. Сделали это члены экипажа самолета», — сказала Музалева.

Еще один участник российской делегации, Герой Советского Союза Владимир Гасоян, выразил уверенность в том, что молдавская сторона изначально намеревалась не пускать их в страну.