Самолет с вице-премьером РФ Рогозиным прилетел в Минск
КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. Власти Румынии не разрешили рейсовому самолету, в котором летел в Кишинев
КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. Власти Румынии не разрешили рейсовому самолету, в котором летел в Кишинев
Ранее посол России в Молдове Фарит Мухаметшин подтвердил факт того, что Boeing, в котором кроме Рогозина, находились и обычные пассажиры, направлявшиеся в Кишинев, власти Румынии не допустили к полету через воздушное пространство страны. Российские власти решали, куда придется перенаправить самолет.
«Румынские власти не дали пересечь воздушное пространство Румынии рейсовому пассажирскому самолету, в котором в качестве пассажира находился