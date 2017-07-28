Самолет с вице-премьером РФ Рогозиным прилетел в Минск

Ранее посол России в Молдове Фарит Мухаметшин подтвердил факт того, что Boeing, в котором кроме Рогозина, находились и обычные пассажиры, направлявшиеся в Кишинев, власти Румынии не допустили к полету через воздушное пространство страны. Российские власти решали, куда придется перенаправить самолет.