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16:17 (мск), источник: Sputnik.md

Самолет с вице-премьером РФ Рогозиным прилетел в Минск

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. Власти Румынии не разрешили рейсовому самолету, в котором летел в Кишинев вице-премьер России Дмитрий Рогозин, пролететь над территорией страны, рейс уже приземлился в Минске, свидетельствуют данные сайта Flightradar.

Источник: Sputnik.md

Ранее посол России в Молдове Фарит Мухаметшин подтвердил факт того, что Boeing, в котором кроме Рогозина, находились и обычные пассажиры, направлявшиеся в Кишинев, власти Румынии не допустили к полету через воздушное пространство страны. Российские власти решали, куда придется перенаправить самолет.

«Румынские власти не дали пересечь воздушное пространство Румынии рейсовому пассажирскому самолету, в котором в качестве пассажира находился вице-премьер России Дмитрий Рогозин», — цитирует слова дипломата Sputnik Беларусь.

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